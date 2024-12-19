سعر السمك اليوم في الاسواق.. اسعار الاسماك والجمبر الان

شهدت أسعار الاسماك حالة من الإستقرار في أسواق العبور، بالإضافة إلى أن الأسعار تشهد تذبذب بشكل كبير في الوقت الحالي، بما يشمل ذلك كافة أصناف الأسماك بالأسواق، فيما أن الأسعار تشمل الجمبري وكافة المأكولات البحرية، فيما أن ذلك يأتي تحديث بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، وهو ما سنتعرف عليه في مقال اليوم.

سعر السمك اليوم الخميس

ووفقًا للتحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الأسماك بمختلف أنواعها في الأسماك، فإنها جاءت كما يأتي:-

سجل سعر كيلو الجمبر وسط نحو 273.93 جنيه للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر كيلو الماكريل نحو 121.36 جنيه للكيلو.

بالإضافة إلى وصول سعر كيلو المكرونة السويسي نحو 116.8 جنيه.

فيما أن سعر كيلو السردين بلغ قرابة الـ 108.69 جنيه.

هذا وأن سعر كيلو الشعور بلغ نحو 203.53 جنيه.

أسعار الأسماك في الأسواق

ولمعرفة باقي أسعار الأسماك بمختلف الأسواق والمحلات، فإنها نصت كما يأتي:-

سجل سعر كيلو الجمبري الجامبو نحو 429.64 جنيه.

كذلك فإن كيلو المرجان وسط وصل إلى 128.21 جنيه.

بالإضافة إلى وصول سعر كيلو السبيط لـ 305.22 جنيه للكيلو الواحد.

ووصل سعر كيلو البلطي الصغير إلى 63.33 جنيه.

وكيلو البلطي الأسواني بلغ نحو 90 جنيهًا.

بالإضافة إلى وصول سعر كيلو البلطي الممتاز لـ 95.46 جنيهًا.

ارتفاع أسعار أعلاف الأسماك بمختلف أنواعه

واجهة أسعار أعلاف الأسماك حالة من الإرتفاع الملحوظ داخل الأسواق مما أثر ذلك بشكل كبير على حركة البيع والشراء، فيما أن ذلك يكون بتأثير ملحوظ على العملة الأجنبية التي يتم بها استيراد المواد الخام.