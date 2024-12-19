بورصة الدواجن تراجع اسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 19-12-2024

أعلنت شعبة الدواجن في غرفة تجارة الجيزة، عن تراجع جديد في أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق مع بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 19 من شهر ديسمبر 2024، فيما أن سعر كيلو الدواجن البيضاء سجلت نحو 70 جنيهًا بإنخفاض بلغ نحو 5 جنيهات للكيلو الواحد، حتى أن ذلك يأتي مع ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بجهود جبارة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية داخل كافة المنافذ الإستهلاكية.

سعر الدواجن البيضاء والساسو اليوم

وأكد سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن، أن سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوحت من 80 لـ 85 جنيهًا للكيلو الواحد، فيما أن سعر الكيلو يختلف قيمته من منطقة إلى أخرى، وفقًا لعمليات النقل والمواصلات التي تتم عليه، مشيرًا إلى أن سعر كيلو الفراخ الحمراء الساسو تراوحت من 78 لـ 79 جنيهًا بالمزرعة، بالإضافة إلى أن سعر الكتكوت الأبيض سجل نحو 33 جنيهًا للكتكوت الواحد.

أسعار البيض بمختلف أنواعه في المزارع

وأضاف رئيس شعبة الدواجن، أن سعر البيض البلدي على أرض المزرعة وصل إلأى 130 جنيهًا، فيما أن البيض الأبيض بلغ نحو 148 جنيهًا للكرتونة الواحدة، بالإضافة إلى وصول سعر الكرتونة البيض الأحمر بلغ نحو 145 جنيهًا للكرتونة الواحدة، بالإضافة إلى تراوح سعر الفراخ الأمهات البيضاء من 55 لـ 60 جنيهًا في المزرعة، وتختلف الأسعار من مزرعة إلى أخرى، مما يتوقف ذلك على عمليات النقل والمواصلات التي تتم على مختلف أسعار الدواجن والبيض.