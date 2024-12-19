موعد صرف رواتب المتقاعدين العراق 2024 لهذا الشهر وتفاصيل أنباء الزيادة بنسبة 20%

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين العراق 2024، وتهدف الحكومة من خلال زيادة تلك الرواتب إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة أفضل لهم، يعتبر هذا الهدف من أولويات الدولة في إطار جهودها المستمرة لتعزيز رفاهية هذه الفئة الاجتماعية، التي تمثل جزء أساسي من المجتمع، وتعتبر هذه الزيادة خطوة هامة تؤثر بشكل مباشر على تلبية احتياجات المتقاعدين الأساسية، حيث تسهم في تحسين قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرار وأمان.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العراق 2024

أصدرت وزارة المالية بيان رسميا لتكذيب الشائعات المتعلقة بـموعد صرف رواتب المتقاعدين العراق انتشرت على مختلف المواقع الإلكترونية أخبار أثارت القلق والتساؤلات بين المواطنين، وأكدت الوزارة أن كل ما يتداول حول زيادة رواتب المتقاعدين، سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، هو أخبار غير صحيحة وليس لها أساس من الواقع، وأشارت إلى أن الرواتب المقبلة ستصرف كما المعتاد، وفقاً للزيادة الأخيرة التي أُقرت منذ عدة أشهر، والتي تبلغ 100 ألف دينار لكل متقاعد، دون أي إضافات جديدة، كما حذرت الوزارة المواطنين من تبادل المعلومات غير الصحيحة، مؤكدة أنه في حال حدوث أي زيادة مستقبلية، سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للوزارة أو وسائل الإعلام الموثوقة، وليس من خلال صفحات مجهولة المصدر.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

مع اقتراب موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق، والذي من المقرر أن يتم في بداية الشهر دون تأخير أو تقديم، ستبدأ عملية صرف رواتب الشهر المقبل اعتبار من 1 يناير 2025، وستستمر حتى اليوم الخامس من نفس الشهر، وقد أعلنت وزارة المالية العراقية عن توفر خدمة الاستعلام عن الرواتب عبر موقعها الرسمي، للاستفادة من هذه الخدمة، يجب اتباع الخطوات التالية: