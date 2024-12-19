طريقة عمل الفايش الصعيدي على أصولة خطوة بخطوة

الفايش الصعيدي من الأكلات والوصفات المميزة التي يمكن من خلالها صنع أفضل أنواع المخبوزات التي تبقي طازجة وبطعم شهي ومقرمش ولذيذ وذلك لعدة أيام دون أن يتغير طعمها أو نكهتها وتظل بطعم مميز، وذلك إذا تم حفظه في عبوة تكون محكمة الغلق بعيدا عن الرطوبة، ولذلك نتعرف بالتفصيل على أفضل مكونات التي يمكن أن تستخدم لعمل الفايش الصعيدي بالوصفة الأصلية.
مكونات عمل الفايش الصعيدي
تعتبر تلك الوصفة التي نتعرف على مكوناتها خلال تلك السطور المقبلة من بين أفضل وأشهر وصفات المخبوزات الشهية المميزة يمكن أن تقدميها على وجبات الإفطار أو العشاء إلى جانب المشروب الساخن ويمكن أن تحضر في المنزل سادة، ومقادير وصفتها نذكرها من خلال ما يلي:
المكونات
الفايش الصعيدي من الوجبات الخفيفة المميزة ومن أفضل أنواع المخبوزات الهشة التي يمكن تحضيرها من خلال ما يلي:
- عدد 4 كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- رشة من الملح.
- نصف كوب من السمن.
- نصف كوب من السمن.
- نصف ملعقة من المحلب.
- نصف ملعقة من الكركم.
- ربع كوب من الحمص.
طريقة عمل الفايش
يمكنك أن تحضري وصفة الفايش من خلال متابعة تلك الخطوات القادمة:
- ابدئي باستخدام برطمان يكون بغطاء محكم ضعيه فيه الحمص المطحون مع السكر مع القليل من الحليب المغلي، ويتم تزويد السكر ثم يتم اغلاق البرطمان بشكل محكم، ويترك مدة حوالي 24 ساعه في الصيف أو يترك مدة تصل إلى 72 ساعة شتاءً.
- نضع هذا البرطمان بمكان دافئ ويتم فتحه بعد الفترة المحددة.
- بعد ذلك قومي بوضع الخلطة من الحمص والحليب على ربع كوب دقيق مع ربع كوب حليب، ويتم التقليب الجيد ما بين هذه المكونات وتغطى بغطاء بلاستيك محكم ثم بعد ذلك نحضر وعاء آخر نضع فيه الحليب الساخن مع الكركم ومع كمية السمن ثم نقلب بشكل جيد.
- بعد ذلك أضيفي المحلب مع الدقيق وقومي بعجن هذه المكونات لمدة ربع ساعة.
- يمكنك أن تقومي بالتقليب المستمر للحصول على عجينة متماسكة.
- سخني الفرن وشكلي العجينة إلى أقراص أو أشكال بيضاوية ويدخل الفرن نصف ساعة للتسوية.