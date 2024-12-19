أحداث مثيرة في الحلقة الجديدة.. الآن ثبت تردد قناة ATV التركية الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات

تعد قناة ATV التركية واحدة من القنوات الفضائية التي تذيع المسلسلات التركية بشكل مستمر والتي من أبرزها مسلسل قيامة المؤسس عثمان الذي اشتهر في العالم العربي وحقق نجاحا باهرا، تتميز هذه القناة بالعديد من المميزات الرائعه التي جعلت العديد من الأفراد يريدون معرفة ترددها الجديد دائما، لهذا قررنا في ذلك المقال أن نتعرف على تردد قناة ATV التركية الجديد 2025 على الأقمار الصناعية إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

تردد قناة ATV التركية الجديد 2025 على النايل سات

جاء تردد قناة ATV التركية الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات على النحو التالي:

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الاستقطاب: عمودي.

الجودة:عالية.

تردد قناة ATV التركية الجديد 2025 على العرب سات

حتى يتمكن الأفراد من تنزيل قناة ATV التركية على القمر الصناعي عرب سات فإنه لابد عليهم من تدوين البيانات التالية:

التردد: 12054.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة:عالية.

خطوات ضبط تردد قناة ATV التركية الجديد 2025

إن خطوات ضبط تردد قناة ATV التركية الجديد 2025 تتمثل في كل من الآتي: