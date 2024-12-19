طريقة تنظيف سيراميك الحمام من البقع والاوساخ بمكون موجود في مطبخك 

الكثير من الطرق يمكن أن تقومي من خلالها بتلميع السيراميك في الحمام وتنظيفه وتعقيمه أيضًا، حيث تعاني الكثير من ربات البيوت من مشكلات وجود رواسب الجير المتراكمة وبعض آثار بقع الصدأ التي تبدو متواجدة على سطح سيراميك الحمام، وقد يصعب على بعض ربات البيوت إزالتها بشكل نهائي، ولكن هناك بعض الخلطات الممتازة والتي يمكن تحضيرها في المنزل، حيث أنها تساعد على تنظيف السيراميك وتعطير الحمام أيضا بحيث يكون صحي ونظيف ومعقم.

الخل والماء الساخن لتنظيف سيراميك الحمام

تعتبر تلك التركيبة ممتازة لعلاج مشكلة الرواسب الجيرية المتراكمة فوق سطح السيراميك، ويمكن إزالة أي اتساخ أو بقايا تتراكم في الفواصل من خلال استخدام المكونات الآتية:

خل أبيض حسب الكمية المناسبة.

كمية ملائمة من الماء الساخن.

فرشاة تنظيف.

زجاجة وتكون فارغة.

طريقة التنظيف

قومي برش كمية مناسبة من الماء الساخن في كل أرجاء سيراميك الحمام.

بعد ذلك قومي بتنظيفه بالممسحة.

استخدمي الخل وقومي برشه على سائر أنحاء السيراميك واتركيه خمس دقائق فقط، وسيتفاعل مع الاتساخ، ويمكنك باستخدام الفرشاة إزالة أي رواسب أو بقايا البقع ثم أعيدي سكب كمية مناسبة من الماء الساخن.

قومي بغسل السيراميك جيدا بالفرشاة، بعد ذلك قومي بإزالة المياه تماما من سطح السيراميك، وستجدي أنه استعاد لمعانه ونظافته مرة أخرى.

صودا الخبز لتنظيف سيراميك الحمام

تعتبر أيضا تلك الطريقة ممتازة وفعالة للتخلص من بقايا رواسب الجير وأي بقايا من بقع الصدأ والاتساخ، وذلك باستخدام تلك المكونات الآتية:

كمية ملائمة من عصير الليمون.

كمية من مسحوق صودا الخبز.

قطعة قماش أو فرشاة تنظيف.

خطوات التحضير