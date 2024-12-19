أسهل طريقة عمل لقمة القاضي المقرمشة بدون امتصاص نقطة زيت بطعم احلى من المحلات

من الممكن أن تقومي بعمل أشهى أنواع الحلويات الشرقية وأكثرها سهولة من حيث طريقة التحضير وهي لقمة القاضي، إذ تعتبر حلوى لقمة القاضي أو الزلابية من أنواع الأطباق الخفيفة المحبة للكثيرين، حيث تعتبر تلك النوعية من الحلويات من أسرع أنواع أطباق التحلية التي يمكن أن تجهزيها في منزلك من مكونات بسيطة وهذا ما نتابعه من خلال تلك الفقرات المقبلة، حيث نذكر لكِ أهم المكونات والمقادير التي يجب أن تتوفر من أجل تجهيز تلك النوعية من الأطباق سريعة التحضير للتقديم كنوع حلوى مميز على المائدة.

مكونات عمل لقمة القاضي

فيما يلي مقادير نتعرف على طريقة عمل لقمة القاضي لعمل العجينة حيث يمكنك أن تحضري ما يلي:

2 كوب دقيق.

ربع ملعقة ملح.

ملعقة من النشا.

ملعقة خميرة ناعمة فورية.

1 ملعقه فانيليا.

ملعقة سكر.

كوب وربع من الماء.

زيت للقلي.

مكونات تحضير شربات لقمة القاضي

2 كوب سكر.

واحد كوب ماء.

ملعقة عصير ليمون .

نصف ملعقة فانيليا سائلة.

طريقة عمل حلوى لقمة القاضي

في دورق الخلاط يمكنك أن تقومي بإضافة الدقيق مع الملح والنشا وكمية السكر مع الخميرة وكذلك كمية الماء والفانيليا، وقومي بتشغيل الخلاط وذلك على سرعة تكون بطيئة في البداية لتتكون لدينا العجينة.

يمكنك أن تقومي برفع سرعة الخلاط لتجهيز العجينة والتأكد من خلوها من أي تكتلات ومن ثم يتم سكب العجينة في داخل طبق يكون عميق وتغطيته عن طريق استخدام غطاء بلاستيك نايلون.

اتركي عجينة لقمة القاضي بمكان دافئ مدة تصل حتى ساعة كاملة كي تختمر العجينة ومن ثم تجدي أن حجمها قد تضاعف

احرصي على أن تقلبي العجينة بشكل خفيف للحظات بسيطة قبل التشكيل، ومن ثم اتركيها 10 دقائق قبل تشكيلها.

قومي بإحضار طاسة عميقة ومحتوية على كمية من الزيت الغزير وضعيها على نار متوسطة حتى يسخن الزيت.

جهزي ملعقة صغيرة كي يتم تقطيع العجينة وتشكيلها حيث يمكنك أن تقومي بغمس الملعقة في كمية من الزيت ثم تضعيها في العجينة لأخذ القليل منها ووضعه في الزيت لقلي كرات لقمة القاضي، ثم غمسها في الشربات.