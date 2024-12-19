تليفون سريع زي العفريت بإمكانيات خيال.. تعرف على مواصفات وسعر هاتف Xiaomi Redmi 13 شبيه الأيفون

يعتبر هاتف Xiaomi Redmi 13 واحد من أهم الهواتف الذكية التي أصدرتها شركة شاومي في الآونة الأخيرة لتنافس بقوة ضمن فئة الهواتف الاقتصادية، حيث يعد هاتف شاومي الجديد إصدار مميز لإتمام جميع مهامك اليومية بسلاسة وسرعة، كما أنه يتميز بتصميم رفيع أنيق فهو يشبه إلى حد كبير تصميم الآيفون، كما أنه مصنع بظهر من الزجاج ولا يحتاج لامكانيات عالية بل سعره اقتصادي صديق للميزانية فلا تتردد في اتخاذ القرار، وفيما يلي نعرض معكم مواصفات الهاتف وسعره في السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث أنه لديه قاعدة جماهيرية كبيرة من المواطنين في المملكة والإمارات..

مواصفات هاتف Xiaomi Redmi 13

يحمل هاتف شاومي عدة مواصفات أساسية تجعله خيار مثالي ومنافس قوي في الأسواق حيث يشمل كل ما يلي:

حجم ودقة الشاشة +FHD بحجم 6.79 انش ودقة نوع المعالج Helio G91 Ultra ذاكرة التخزين الداخلية 128/256 جيجا بايت، و 6/8 جيجا رام معدل تحديث الشاشة 90 هرتز سعة البطارية 5030 مللي أمبير

مميزات هاتف Xiaomi Redmi 13

تتعدد مزايا هاتف شاومي لتضمن كل ما يلي:

يتميز الهاتف بسعة بطارية كبيرة، لذلك فهي تعمل لوقت طويل في اليوم وتجعل أداء الهاتف أكثر سلاسة.

يتميز الهاتف بتصميم أنيق حيث أن ظهره مصنع من الزجاج وتصميمه يشبه بشكل كبير لتصميم هواتف الآيفون.

تدعم بطارية الهاتف الشحن السريع بقدرة 33 وات.

يأتي المعالج مطور بتكنولوجيا 12 نانو، لذلك فإن نوع مناسب للهواتف التي تندرج تحت الفئة المتوسطة.

شاشة الهاتف تتضمن ثقب في المنتصف، كما أنها مغطاة بطبقة حماية، وتدعم معدل تحديث 90 هرتز.

يدعم كاميرا خلفية مزدوجة بجودة 108 ميجا بيكسل والثانية بدقة 2 ميجا بيكسل.

تصوير صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو فنحن أمام كاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل.

سعر هاتف Xiaomi Redmi 13

متاح هاتف شاومي في المملكة العربية السعودية بسعر 500 ريال سعودي، كما أنه متوفر في الإمارات العربية المتحدة بسعر 500 درهم إماراتي.

يعاب على الهاتف بأن شاشته تعاني من ضعف في السطوع أثناء استخدامه في ضوء الشمس، ولا يدعم خاصية NFC في نسخة الهاتف المصنع في مصر.