أعلى إمكانيات والسعر تنافسي.. مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05s 

يعتبر هاتف Samsung Galaxy A05s واحد من أبرز الهواتف التي تصدرها شركة سامسونج فهو مناسب لكل من يبحث عن أداء مميز بتجربة استخدام سلسة وسعر مناسب، كما أنه إضافة مميزة لهذه السلسة وخيار مثالي لكل من يريد الحصول على هاتف ذكي بسعر معقول دون التضحية بالمزايا الأساسية، بالإضافة إلى أنه متاح في جميع الدول العربية بأفضل الأسعار.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy A05s

يدعم هاتف سامسونج خصائص مميزة تجعله منافس قوي بأداء سلس في الأسواق، وتتمثل مواصفاته في كل ما يلي:

نوع الشاشة PLS LCD حجم الشاشة 6.7 انش بدقة 1080×2400 بكسل بمعدل كثافة 393 بكسل معدل تحديث الشاشة 90 هرتز نظام التشغيل One UI Core 5.1 بواجهة Android 13 سعة البطارية 5000 مللي أمبير الألوان فضي، أخضر، بنفسجي، أسود نوع المعالج بتكنولوجيا 6 نانومتر Snapdragon 680 4G نسبة سطوع الشاشة 500 شمعة

مميزات وسعر هاتف Samsung Galaxy A05s

يتميز الهاتف بتصميم أنيق حيث أنه مصمم بمتانة من جسم معدني يسهل حمله ومتاح منه عدة ألوان جذابة ومختلفة: