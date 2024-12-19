طرق القضاء على الفئران الموجودة في المنزل بدون مبيدات حشرية

تعتبر الفئران من أكثر أنواع القوارض التي تدخل إلى المنزل إذ توفرت كل العوامل التي تؤدي إلى ذلك، ولهذا تبحث كل من لديها تلك المشكلة عن أفضل سبل التخلص التام من ظهور الفئران حيث أن توفر مصادر الغذاء، وعدم تنظيف المنزل أول بأول من أولى أسباب تواجد تلك القوارض في المنزل، وفيما يلي نتعرف على كيفية القضاء التام على ظهور الفئران.

القضاء على الفئران

يمكنك أن تتخلصي تماما من ظهور الفئران في المنزل إذا قمت باتباع عدة خطوات نتعرف عليها من خلال ما يلي:

أولا يجب أن تقومي بتنظيف المنزل جيدا من أي ملوثات وذلك سيساعد بشكل كبير في إنهاء تلك المشكلة.

حاولي أن تقومي بسد أي مناطق قد تدخل منها الفئران إلى منزلك فهي السبب الأول لدخول تلك القوارض إلى المنزل، ولهذا يجب أن تقومي بإنهاء تواجد تلك الشقوق الموجودة في الجدران والعمل على سدها جيدًا والتخلص من أي شقوق أو ثقوب موجوده في النوافذ أو في الأبواب، وهذا ما سيساعد بشكل كبير في منع دخولها إلى المنزل.

طريقة طرد الفئران بالريحان والنعناع

تعتبر انواع النباتات العطرية من أهم المكونات التي تعمل على طرد الفئران وأي آفات أو قوارض، حيث أن الرائحة النفاذة والقوية لمكون الريحان أو النعناع هي من أكثر ما يزعج تلك النوعية من الآفات ومن السهل على ربات البيوت طحن النبات العطري سواء ريحان أو نعناع وتوزيعه في أماكن اختباء الفئران فالرائحة العطرية لهذه النباتات تطرد الفئران وتسهم في القضاء عليها.

الصابون السائل لطرد الفئران

الفئران من الممكن إبادتها والتخلص منها وذلك عن طريق استعمال الصابون السائل والذي يعتبر من بين المكونات التي تساهم في طرد الآفات فيمكنك رشه في الأماكن التي قد تتواجد فيها الفئران ومن ثم سيساعد ذلك في طردها، ومعرفة أماكن اختبائها.

البصل والخل لطرد القوارض

يمكنك أن تقومي باستعمال ثمرة من البصل مع كوب من الخل وكمية من الماء، وطحن المكونات في الخلاط، وتصفية المحلول واستعماله ورشه في أرجاء الأماكن التي يتوقع وجود فئران فيها لطردها والتخلص منها.