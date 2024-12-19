“هتطير وتهرب من الشرطة” شفرات جاتا GTA San Andreas قوة لا تنتهي احصل عليها وزود مهاراتك وخليك كينج اللعبة

تعتبر لعبة جاتا سان أندرياس واحدة من أهم ألعاب الفيديو الأكثر شعبية وإثارة للاهتمام، حيث تضم عالم مليئ بالمغامرات ومفتوحًا بالحرية، أيضا من أهم المميزات الجذابة في اللعبة إمكانية استخدام الشفرات التي تمنح كل لاعب مزايا متنوعة، مثل الحصول على أسلحة ومال ومركبات، كما يمكن الحصول على مختلف شفرات اللعبة من خلال البحث عبر الإنترنت وهذا ما نسلط عليه الضوء خلال هذا المقال، حيث نوفر لكم الشفرات التي يمكن استخدامها وأيضا طريقة استخدامها، حتى تحصلوا على تجربة مثيرة وممتعة أثناء اللعب.

جميع شفرات لعبة GTA San Andreas

يمكن استخدام شفرات جاتا في الحصول على دبابات وحقائب نفاثة وتغيير درجة حرارة الجو، كما يمكن من خلالها اللعب تحت الأمطار الغزيرة بسهولة، إضافة إلى أن هذه الشفرات توفر صحة ودروع، كما يمكن من خلالها الحصول على حقيبة نفاثة كل ذلك يزيد من الإثارة والتشويق داخل اللعبة أيضا تعمل شفرات جاتا على زيادة المتعة في اللعبة، ومن أبرز الشفرات التي يمكن استخدامها ما يلي:

ROCKETMAN: حقيبة نفاثة.

AIWPRTON: تمنحك دبابة Rhino.

JUMPJET: توفر لك طائرة Hydra.

BUBBLECARS: تجعل السيارات ترتفع في الهواء.

AFZLLQLL: يغير حالة الطقس ليصبح مشمسًا ومضيئًا.

ICIKPYH: يرفع درجة حرارة الطقس.

CATSANDDOGS: اللعب تحت الأمطار الغزيرة.

HESOYAM: يوفر لك صحة كاملة ودروع.

BAGUVIX: وضع الحصانة.

LXGIWYL: الأسلحة الخفيفة.

UZUMYMW: أسلحة ثقيلة.

FULLCLIP: ذخيرة غير محدودة.

خطوات تحميل لعبة جاتا على هاتفك

يمكنك الاستمتاع بتجربة لعب مثيرة ومتميزة على هاتفك وذلك بتحميل لعبة جاتا بخطوات بسيطة وغير معقدة، فقط كل ما عليك هو اتباع التالي: