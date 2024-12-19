لولو هتحتفل بالكريسماس على تردد قناة وناسة الجديد 2025 على جميع الأقمار الصناعية بجودة ممتازة

تردد قناة وناسة واحدة من أهم مجريات البحث التي يهتم بها معظم الآباء على مدار الساعة طوال اليوم، وذلك لأن هذه القناة من أكثر القنوات الممتعة التي توفر برامج هادفة ومتنوعة تساعد على تسلية الأطفال من مختلف الفئات العمرية وبالتالي فإنها تساهم من خلال برامجها في إثراء الطفل بالمزيد من المعلومات، حيث تغرس في نفوسهم تعلم الأخلاقيات الحسنة بأسلوب بسيط يمكن للأطفال استيعابه في هذا العمر، كما أن قناة وناسة تتمتع بشعبية كبيرة بين الأطفال والأهالي، لذلك عادة ما يرغب جميع الأهالي الذين لديهم أطفال جدد يرغبون في تسليتهم بالتعرف على تردد القناة الجديد، وهذا ما سنسلط عليه الضوء خلال هذا التقرير.

تردد قناة وناسة الجديد 2025

يمكن استقبال تردد قناة وناسة على أجهزة الرسيفر بسهولة، وذلك للاستمتاع بجميع الأغاني المفيدة والمسلية وجميع الفقرات التي توفرها إدارة القناة على مدار اليوم بدون انقطاع وبصورة مجانية، وجدير بالذكر أنها من القنوات التي يعشق مشاهدتها الأطفال ويحرص جميع الآباء على تنزيلها، كما أن الأطفال يحفظون الأغاني عن ظهر قلب، لذلك يمكن لكم تنزيل القناة من خلال إضافة بيانات التردد التالي:

تردد القناة: 11470.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

معامل الاستقطاب: عمودي.

جودة القناة: HD.

تحديث تردد قناة وناسة

وفرت إدارة القناة بيانات أخرى للتردد يمكن تنزيلها وذلك للاستفادة بأكبر قدر من المتابعة حتى يتم تغطية القناة في مختلف المناطق من العالم العربي، لذلك يمكن تنزيل البيانات لضبط القناة بسهولة بناء على الآتي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة استقبال تردد قناة وناسة الجديد 2025

يمكن استقبال تردد قناة وناسة بسهولة على جهاز الرسيفر ومتابعة كل ما تعرضه القناة من برامج ممتعة وأغاني وأناشيد تساهم في تسلية الأطفال وتوفير معلومات جذابة وهادفة لهم من خلال هذه البرامج، لذلك يمكن ضبط القناة بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: