امتلك قوة خارقة خليك قدها.. أكواد وشفرات جاتا 2025 Grand Theft Auto V GTA V

لعبة جراند ثيفت أوتو واحدة من أهم الألعاب التي طورتها شركة روك ستار جيمز والتي تعتبر من أنجح وأهم الألعاب القتالية في تاريخ ألعاب الفيديو والتي تجمع بين عالم مفتوح مليء بالعديد من الأنشطة المتنوعة، إضافة إلى أنها توفر تجربة سرد قصصي متميزة مع التحديث الجديد 2025، وجدير بالذكر أن اللعبة شهدت العديد من التحسينات والتحديثات الإضافية التي تعزز من تجربة اللاعب وتضيف لهم مميزات جديدة تجعل اللعبة أكثر متعة وتنوعًا وإثارة، إضافة إلى أن اللعبة تشتهر بأسلوب مجاني حيث يمكن أيضًا للاعب اختيار طريقة اللعب التي يرغب فيها سواء كان من خلال إتمام المهام الرئيسية أو الأنشطة الجانبية مثل الأنشطة التجارية وسرقة البنوك وسباق السيارات، أيضا أصبحت اللعبة أكثر ديناميكية مع تحديث 2025 بعد أن تم تحديث نظام الذكاء الاصطناعي للشرطة فقد أصبحت أكثر استجابة للواقعية.

لعبة 2025 Grand Theft Auto V GTA

أضافت الشركة المطورة مجموعة متنوعة من تحديات المهام الجديدة التي توفر للاعب فرصة متعددة حتى يتمكن من إتمام المهام المطلوبة منه بداية من البسيطة إلى المعقدة التي تتطلب من اللاعب تنسيقًا وتخطيطا دقيقا، أيضا بعض المهام الموجودة باللعبة تتطلب عملا جماعيا مما يساعد ذلك في تعزيز روح التعاون بين اللاعبين.

أهم أكواد جراند ثيفت أوتو 2025

توفر الأكواد فرصة أمام اللاعب في الحصول على بعض المميزات الأساسية التي تمنحه تجربة مثيرة، ومن أبرز الأكواد نذكر الآتي:

تجديد الطاقة: POWERUP.

تجديد الصحة والدروع: TURTLE.

تقليل مطاردة الشرطة: LAWYERUP.

زيادة مطاردة الشرطة: FUGITIVE.

مظلة للقفز الحر: SKYDIVE.

تغيير الطقس: MAKEITRAIN.

الانزلاق في السماء: SKYFALL.

غير قابل للهزيمة: PAINKILLER.

التصويب بالحركة البطيئة: DEADEYE.

وضع الحركة البطيئة للتحكم أثناء اللعب: SLOWMO.

أهم شفرات Grand Theft Auto

التحديث الجديد يوفر تجربة تفاعلية ومتنوعة للاعبين من خلال تعديل أسلوب اللعب الحر، لذلك يمكن استخدام بعض الشفرات لتعزيز اللعبة، وأهمها جاء كالتالي: