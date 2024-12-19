مفاجآت جديدة في الحلقة 175 من مسلسل قيامة عثمان.. ثبت الآن تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

مسلسل قيامة عثمان واحد من أكثر المسلسلات الدرامية التاريخية التي لديها قاعدة جماهيرية كبيرة عند المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي، لذلك ينتظر المتابعون الحلقة 175 من المسلسل الأسطوري قيامة المؤسس عثمان، فتم عرض أجزاء متعددة منه ويناقش قصة تاريخية عن تأسيس الدولة العثمانية، ولذلك نعرض معكم تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان للاستمتاع بمشاهدته في الأوقات المحددة للعرض.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

نظرا لأن مسلسل المؤسس عثمان واحد من أفضل المسلسلات التاريخية على ساحة الأعمال الدرامية التركية، فيهتم كثير من المشاهدين بتثبيت القنوات الناقلة له، ومن أهم القنوات التي حرصت على عرض جميع حلقات المسلسل قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية:

تردد قناة الفجر الجزائرية

نوع القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD

نوع الاستقطاب: أفقي (H)

تردد قناة ATV التركية

نوع القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11034

معدل الترميز: 27500

نوع الاستقطاب: عمودي V

الجودة: HD

مسلسل المؤسس عثمان

يعد مسلسل المؤسس عثمان واحد من أفضل وأهم الأعمال الدرامية التركية التي ناقشت تاريخ تأسيس الدولة العثمانية بقيادة المؤسس عثمان، فينتظره الكثير من المتابعين له من بداية حلقات الموسم الأول، حيث تم تحديد موعد عرض الحلقة 175 من الموسم السادس أمس الأربعاء الساعة 8:00 مساء بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية على أن يكون باللغة التركية على قناة ATV التركية، كما تم عرضه على منصة قصة عشق أمس الموافق يوم الأربعاء بعد منتصف الليل، كما أنه سيتم نقله اليوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية الساعة 9:00 مساء بتوقيت مصر.