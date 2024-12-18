 “3 محافظات“ تعطيل الدراسة غدا في مصر لتـــلك الأسباب.. وزارة التربية والتعليم تـــرد

تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا حول تعطيل الدراسة في مصر يوم غدا الخميس 19 ديسمبر 2024، بسبب التقلبات الجوية المتوقعة، لذلك يتساءل الطلاب والطالبات وأولياء الأمور عن حقيقة الأمر لمعرفة ما إذا كان الطلاب سيذهبون غدا للمدرسة أم لا، وخاصة في ظل اقتراب نهاية الترم الأول وبدأ امتحانات نصف العام خلال الفترة المقبلة.

تعطيل الدراسة غدا

لم تصدر أي تصريحات رسمية من وزارة التربية والتعليم أو مديريات التعليم في المحافظات تؤكد صحة هذه الأخبار، لذلك لا يوجد أي اجازات غدا الخميس وسوف يكون يوم عمل طبيعي، وفي حالة توفر أي أخبار جديدة عن تعطيل الدراسة والأجازات سنوفيكم بالتقارير.

حالة الطقس غدا الخميس

فيما يتعلق بحالة الطقس، تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى أن يوم الخميس 19 ديسمبر 2024 سيشهد طقسًا معتدلا نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية، وتنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى 14 درجة مئوية في القاهرة، مع وجود شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر.

حالة الطقس في الاسكندرية

من ناحية أخرى، أعلنت محافظة الإسكندرية رفع حالة الطوارئ استعدادًا لنوة الفيضة الصغرى، التي تبدأ يوم الخميس 19 ديسمبر وتستمر لمدة 5 أيام، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح شديدة، ورغم ذلك لم تصدر أي قرارات رسمية بشأن تعطيل الدراسة في الإسكندرية أو أي محافظة أخرى.

لذلك ينصح الطلاب وأولياء الأمور بالتحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، وفي حال صدور أي قرارات رسمية بشأن تعطيل الدراسة سيتم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة.