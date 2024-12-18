موعد صرف لديسمبر .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2024 خطوة بخطوة ورابط فعال

تسائل العديد من المواطنين المستفيدين من معاش تكافل وكرامة عن موعد صرف المعاش لشهر ديسمبر من عام 2024، حيث يحدد تاريخ صرف المعاش من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم صرفه في منتصف كل شهر من المراكز المخصصة لتوزيع الدعم المالي، وسيتم صرف معاش تكافل وكرامة لشهر ديسمبر يوم الأحد المقبل، وقد صرحت وزارة التضامن الاجتماعي أن 5.2 مليون أسرة ستستفيد من المعاش خلال هذا الشهر.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لعام 2024

يعد برنامج تكافل وكرامة من المبادرات الحكومية البارزة في مصر، حيث يهدف إلى مساعدة الأسر الأكثر حاجة من خلال تقديم معاشات شهرية، ولتعزيز الشفافية وتيسير الحصول على المعلومات، يقدم البرنامج خطوات بسيطة للاستفسار عن معاش تكافل وكرامة لعام 2024، ويمكن للمستفيدين من البرنامج اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن معاشاتهم:

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال الضغط على هذا الرابط .

اختيار برنامج تكافل وكرامة.

تسجيل الاسم الكامل للفرد الذي يستحق معاش تكافل وكرامة.

يحدد المستفيد من برنامج تكافل وكرامة الشهر الذي يرغب في الاستفسار بشأنه.

إدخال رقم الهاتف للمستفيد من معاش تكافل وكرامة.

اضغط على كلمة استعلام.

تقدم كافة المعلومات التي يرغب الشخص في الاستفسار عنها.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

برنامج تكافل وكرامة يهدف إلى مساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة عن طريق تقديم معاشات شهرية، ولكن، للحصول على هذا الدعم، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط: