موعد نزول رواتب ديسمبر .. موعد زيادة الحد الادني للأجور والمرتبات بجمهورية مصر بداية من يناير 2025 

!أعلنت الوزارة الرسمية المعنية عن موعد بدء تطبيق الزيادة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور لعام 2023، مشيرةً إلى أن التنفيذ سيبدأ في يوليو من عام 2025، وقد صدر هذا القرار عن الوزارة، حيث أوضحت الجهات المختصة المسؤولة عن دفع الرواتب للعاملين في الدولة أن هذه الزيادة ستشمل جميع الرواتب المتعلقة بالزيادة، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للوزارة

موعد زيادة الحد الادني للأجور والمرتبات

وقعت هذه الزيادة كما ورد في بيان الوزارة كالتالي:

أوضحت أن الراتب في الدرجة العليا سيكون حوالي 10200 جنيه.

بينما الشخص الذي يحصل على درجة ممتاز تبلغ حوالي 12200 جنيه.

مع الأخذ في الاعتبار أن راتب المدير العام يصل إلى 9200 جنيه.

سيكون الراتب للمستوى الأول 8200.

وأيضًا عندما يكون درجة القاضي وتصل الدرجة الثانية إلى 8000 جنيه.

الدرجة السادسة ستوفر للشخص راتباً يصل إلى 7500 جنيه.

مع العلم أن الدرجة الخاصة، والتي تُعتبر الدرجة الرابعة، تبلغ حوالي 7000 جنيه.

في الدرجة الخامسة، يبلغ راتبه حوالي 6500 جنيه.

كما أن السادسة تكون حوالي 6000 جنيه.

موعد صرف المرتبات في ديسمبر 2024

أعلنت الوزارة عن موعد صرف الرواتب في ديسمبر 2024 من خلال وزارة المالية، حيث سيكون بدء الصرف في 22 ديسمبر 2024 وسيستمر حتى نهاية الشهر، وأوضحت الوزارة أنه ينبغي على جميع الموظفين تجنب الازدحام عند ماكينات الصرف الآلي، وذلك لأن الرواتب ستصرف في أوقات مختلفة وفقًا للمواعيد التي حددتها الوزارة، لذا لا حاجة للتكدس بين المواطنين.