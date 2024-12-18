ماهي شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين وكيفية الدخول خطوة بخطوة؟ .. الحكومة تُجيب

قرر بنك الخرطوم استئناف خدمة فتح الحسابات عبر الإنترنت لجميع عملائه، سواء كانوا مقيمين في السودان أو مغتربين، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطنين فتح حساباتهم البنكية بدون الحاجة للذهاب إلى الفرع، مما يساعدهم على توفير الكثير من الوقت والجهد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين

يجب أن يكون عمر الفرد الذي يريد فتح الحساب 18 عامًا على الأقل.

يجب أن يكون لدى العميل بريد إلكتروني نشط.

هذا الإجراء مهم لضمان التواصل مع العميل وتجنب الاحتيال أو العمليات الاحتيالية.

يتوجب على العميل تقديم نسخة أصلية من الهوية الوطنية أو جواز السفر، ويجب أن يكون ساريًا.

يجب إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني عند فتح الحساب.

سيتم اقتطاع التكاليف الإدارية من هذا المبلغ.

إذا كان للعميل حساب سابق في بنك الخرطوم، فلا يمكنه فتح حساب جديد بالطريقة نفسها.

كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين