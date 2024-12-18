ماهي شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين وكيفية الدخول خطوة بخطوة؟ .. الحكومة تُجيب

قرر بنك الخرطوم استئناف خدمة فتح الحسابات عبر الإنترنت لجميع عملائه، سواء كانوا مقيمين في السودان أو مغتربين، حيث تتيح هذه الخدمة للمواطنين فتح حساباتهم البنكية بدون الحاجة للذهاب إلى الفرع، مما يساعدهم على توفير الكثير من الوقت والجهد.
شروط فتح حساب في بنك الخرطوم أونلاين
- يجب أن يكون عمر الفرد الذي يريد فتح الحساب 18 عامًا على الأقل.
- يجب أن يكون لدى العميل بريد إلكتروني نشط.
- هذا الإجراء مهم لضمان التواصل مع العميل وتجنب الاحتيال أو العمليات الاحتيالية.
- يتوجب على العميل تقديم نسخة أصلية من الهوية الوطنية أو جواز السفر، ويجب أن يكون ساريًا.
- يجب إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني عند فتح الحساب.
- سيتم اقتطاع التكاليف الإدارية من هذا المبلغ.
- إذا كان للعميل حساب سابق في بنك الخرطوم، فلا يمكنه فتح حساب جديد بالطريقة نفسها.
كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين
- يجب على العميل زيارة الموقع الرسمي للبنك.
- بدلاً من زيارة الموقع، يمكن للعملاء أيضًا تنزيل التطبيق الرسمي للبنك على هواتفهم الذكية، سواء كانت تعمل بنظام أندرويد أو آيفون.
- بعد الوصول إلى الموقع أو التطبيق، ينبغي على العميل تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به إذا كان لديه حساب مسبق.
- عند دخولك إلى الحساب، يلزم النقر على خيار “إنشاء حساب جديد” لبدء إجراءات التسجيل.
- يمكن للعميل اختيار اللغة التي يفضلها إما العربية أو الإنجليزية.
- في النافذة التي ستظهر لك، يجب عليك إدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية، عنوان البريد الإلكتروني، وغيرها من التفاصيل الشخصية.
- بعد الانتهاء من التسجيل، يتوجب إيداع المبلغ المحدد (10,000 جنيه سوداني) في الحساب.
- يمكن دفع هذا المبلغ عن طريق التحويل المصرفي أو عبر وسائل أخرى وفقًا لتوجيهات البنك.