ماهي اللقاحات اللازمة؟ .. الشروط المحددة للتسجيل في عمرة رمضان لعام 2025

.يقترب شهر رمضان المبارك لعام 2025، ويتزايد اهتمام العديد من المواطنين بمعرفة تفاصيل عمرة رمضان، بما في ذلك الأسعار والخدمات المقدمة وأهم الوثائق المطلوبة والتطعيمات اللازمة للسفر، وسنقوم بتقديم تفاصيل عمرة رمضان 2025 لتسهيل الأمور على جميع المواطنين الراغبين في القيام بإجراءات العمرة هذا العام

الشروط المحددة للتسجيل في عمرة رمضان لعام 2025

لكي تتمكن من التسجيل لعمرة رمضان 2025، يتعين على المتقدمين تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية، ومنها ما يلي:

يجب تقديم شهادة بالتطعيمات لإثبات أن المتقدم قد استلم اللقاحات المطلوبة منه.

تقديم صورتين شخصيتين جديدتين، ويجب أن تكون الصور ملونة وحديثة.

تحليل مخدرات حديث وتكون النتائج سلبية.

جواز سفر صالح يجب أن يكون ساري المفعول لفترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الرحلة.

شهادة طبية تؤكد عدم إصابة المتقدم بأي أمراض معدية.

اللقاحات اللازمة قبل السفر لأداء عمرة رمضان 2025