Kurulus Osman الحلقــة الجــديــدة.. تـــابــع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175 في هذا “المــوعــد“ على تــردد قناة ATV 

يعد مسلسل المؤسس عثمان من أشهر المسلسلات التاريخية التي حققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي وتركيا ويجذب إليه ملايين المشاهدين كل أسبوع بسبب أحداثه المثيرة والشخصيات القوية التي يعرضها، حيث تدور أحداث المسلسل حول حياة مؤسس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل، ويتناول تطور الأحداث التي مهدت لتأسيس الإمبراطورية العثمانية.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175

تستمر أحداث مسلسل المؤسس عثمان في جذب الانتباه وتزداد التشويق مع كل حلقة جديدة، في الحلقة 175 تتوالى الأحداث المثيرة التي تركز على الصراع بين عثمان وأعدائه، حيث يتصاعد التوتر السياسي والعسكري في الساحة العثمانية ويواجه عثمان تحديات كبيرة على مختلف الأصعدة سواء كانت من خلال الصراعات الداخلية مع حلفائه أو المعارك ضد القوى المعادية، كما تزداد الأوضاع تعقيدًا مع كل خطوة يتخذها عثمان نحو تحقيق حلمه في بناء دولة قوية، من جهة أخرى، تشهد الحلقة 175 تطورًا كبيرًا في بالا خاتون، عائشة خاتون، ودورهم في دعم عثمان في معركته للبقاء على قيد الحياة وبناء الدولة العثمانية،

القنوات الناقلة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175

يعرض مسلسل المؤسس عثمان على عدة قنوات شهيرة، أبرزها قناة ATV التركية التي تعد القناة الأصلية لبث المسلسل، حيث تذيع ATV المسلسل بشكل حصري في تركيا، مما يجعلها من القنوات الرائدة في تقديم المسلسلات التركية، يتم عرض الحلقات الجديدة من المؤسس عثمان كل يوم أربعاء، ويترقبها المشاهدون من مختلف أنحاء العالم.

أما في العالم العربي، فإحدى القنوات التي تعرض مسلسل المؤسس عثمان هي قناة الفجر الجزائرية. تهتم القناة بتقديم الأعمال التركية المدبلجة للعربية وبثها على مدار الأسبوع، حيث توفر قناة الفجر ترجمة مدبلجة للمسلسل، مما يجعل متابعته أكثر سهولة للجمهور العربي.

تردد قناة الفجر

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6

تردد قناة ATV