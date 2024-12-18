“عودة المغول”.. تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 ALFajer الناقلة لمسلسل قيامة عثمان 175 على نايل وعرب سات

الآن يمكنك استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 لتتمكن من متابعة مسلسل قيامة عثمان 175 الذي يعد واحدا من أشهر المسلسلات التركية التي تعرض على شاشة القناة، حيث اكتسبت قناة الفجر الجزائرية شهرتها بفضل المسلسلات التركية الجميلة التي تعرض على شاشتها وتنول اعجاب المشاهدين، ويعد مسلسل قيامة عثمان واحدة من المسلسلات ذات النجاح الرهيب الذي تسبب في شهرة القناة، واليكم اجدد تردد للقناة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

واليكم تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على الاقمار الصناعية المختلفة “عرب سات ونايل سات” لتتمكن من متايعة مسلسل قيامة عثمان الذي يدور حول الصراعات والحروب العنيفة التي خاضها المؤسس عثمان ضد المغول والصليبيين والتتار من أجل تحقيق حلمه وتأسيس دولته، حيث تمكن من الوصول لحلمه وتوحيد راية القبائل التركية بذكاء وحكمة، ويعرض المسلسل على شاشة القناة في تمام الساعة التاسعة مساءا من كل يوم خميس، ويمكنك ادخال الاحداثيات واستقبال القناة فورا:

تردد قناة الفجر الجزائرية على نايل سات:

التردد: 11034.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل الترميز: 5000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات:

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

طريقة استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

والآن مع خطوات استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 بسهولة دون الاستعانة بشخص فني، فقط قم باتباع ما يلي: