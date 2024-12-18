“يتخطــى حـاجـز ال700“!! سعر كيلو النحاس اليوم في مصر.. كيــلو الخـردة الحمرا بكـم؟

شهدت أسعار النحاس في مصر اليوم، الأربعاء 18 ديسمبر 2024 استقرارًا نسبيًا في الأسواق المحلية مع بعض التفاوتات الطفيفة بناءًا على نوعية النحاس ومصدره، حيث يهتم الكثير من المواطنين في معرفة أسعار النحاس الأصفر والأحمر بشكل دائم نظرا لاستخدامه من قبل العديد من الأشخاص في كل مكان.

سعر كيلو النحاس اليوم

سوف نتعرف فيما يلي على سعر كيلو النحاس اليوم، فتابعوا معنا:

النحاس الأحمر اللامع: سجل سعره 560 جنيهًا مصريًا للكيلو الواحد.

النحاس الأحمر الناعم: بلغ سعره 540 جنيهًا مصريًا للكيلو.

النحاس الأحمر الخشن: وصل سعره إلى 558 جنيهًا مصريًا للكيلو.

النحاس الأحمر الخردة: تراوح سعره بين 240 و280 جنيهًا مصريًا للكيلو.

النحاس الأصفر الخردة: تراوح سعره بين 280 و300 جنيه مصري للكيلو.

سعر النحاس في البورصات العالمية

سجل سعر طن النحاس في بورصة المعادن العالمية اليوم 4,370 دولار أمريكي.

العوامل المؤثرة في أسعار النحاس

تتأثر أسعار النحاس بعدة عوامل، منها:

التغيرات في الأسواق العالمية: أي ارتفاع أو انخفاض في سعر النحاس عالميًا ينعكس مباشرة على الأسعار المحلية.

سعر صرف الجنيه المصري: تأثير تقلبات العملة المحلية على تكلفة استيراد النحاس.

العرض والطلب المحلي: زيادة الطلب على النحاس في الصناعات المحلية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

توقعات الأسعار المستقبلية

من المتوقع أن تظل أسعار النحاس في مصر عرضة للتقلبات بناءًا على العوامل المذكورة في المقال، لذا ينصح المتعاملون في سوق النحاس بمتابعة التحديثات الدورية للأسعار، والتخطيط المالي السليم للتعامل مع هذه التقلبات.

تعتبر الأسعار المذكورة تقديرات تقريبية وقد تختلف بناءًا على المنطقة والمورد، لذا ينصح بالتحقق من الأسعار المحلية لدى التجار والموردين المعتمدين قبل اتخاذ أي قرارات مالية.