استعلم عبر منصة مظلتي عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 من المواضيع الأكثر بحثاً في عموم العراق، فالكثير من المواطنين الذين يسعون للحصول على الدعم الحكومي ينتظرون الإعلان عن المقبولين، حيث تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على توفير الدعم للمواطنين الأكثر احتياجاً، ويسعى برنامج الرعاية الاجتماعية لمساعدة الفئات المحتاجة للدعم في المجتمع العراقي، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية في البلاج والتي أثرت في فئة كبيرة من المواطنين، وخلال هذا المقال سوف نوضح الشروط الخاصة بالقبول في دعم الرعاية الاجتماعية وخطوات الاستعلام عن الأسماء المشمولة.

كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يمكن لجميع المواطنين في العراق الراغبين في معرفة الأسماء المستفيدة من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية الاستعلام عنها من خلال بعض الخطوات البسيطة وهي:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي إلكترونية.

يتم تسجيل الدخول للموقع من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

تسجيل البيانات المطلوبة ومنها المحافظة، الاسم الكامل، تاريخ الميلاد.

تحديد الأسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك الضغط على الاستعلام.

على الفور ستظهر القوائم التي تحتوي على أسماء المقبولين في الدعم.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

يشترط أن يكون المقيم حامل للجنسية العراقية ومقيم بالعراق بصفة دائمة.

يجب أن لا يكون لدى المتقدم أي أصول أو ممتلكات باهظة الثمن تمنعه من استحقاق الدعم.

ينبغي أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المنخفض أو المتوسط.

يشترط الالتزام بكافة المعايير والضوابط التي تفرضها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية

قبل التسجيل في الرعاية الاجتماعية لابد من تقديم بعض المستندات المطلوبة وهي: