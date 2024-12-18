“صحة كاملة واسلحة”.. شفرات جاتا سان أندرياس 2025 GTA San Andreas جربها واستمتع بقدرات خارقة

يبحث الالاف عن شفرات جاتا سان أندرياس 2025 التي تعد من الاشياء الاساسية باللعبة، والتي يمكنك من خلال ادخالها الاستمتاع بعدد كبير من القدرات والمزايا التي تجعلك تصل إلى أعلى مراحل اللعبة واجتياز أصعب المهمات، كما تمنحك تلك الشفرات تجربة لعب فريدة ومختلفة ومثيرة نظرا للمزايا التي تمنحها لك والتي لا يمكن تحقيقها بطرق اللعب التقليدية، واليكم اجدد الشفرات.

شفرات جاتا سان أندرياس 2025

واليكم الآن قائمة شفرات جاتا سان أندرياس 2025 التي تمكنك من اجتياز أصعب المهمات بسهولة لينبهر اصحابك من ادائك الخرافي، وتعتبر لعبة جاتا واحدة من أشهر الالعاب الالكترونية التي يحبها الكبار والصغار من الذكور، فهي تدور في اطار الاحداث المثيرة والمطاردة من قبل رجال الشرطة، واليكم اجدد شفرات جاتا سان اندرياس والمزايا التي تمنحها كلا منها:

HESOYAM: استعادة الصحة الكاملة، الحصول على درع، مال، وإصلاح السيارة.

BAGUVIX: تفعيل صحة لا نهائية.

CVWKXAM: أكسجين لا نهائي أثناء الغوص.

LXGIWYL: حزمة أسلحة رقم 1.

PROFESSIONALSKIT: حزمة أسلحة رقم 2.

UZUMYMW: حزمة أسلحة رقم 3.

FULLCLIP: ذخيرة لا نهائية وتعطيل تلقيم الأسلحة.

IWPRTON: استدعاء دبابة Rhino.

CHITTYCHITTYBANGBANG: تفعيل طيران السيارات.

FLYINGFISH: تفعيل طيران القوارب.

FLYINGFISH: تفعيل طيران القوارب. BUBBLECARS: انعدام الجاذبية للسيارات.

OLDSPEEDDEMON: استدعاء مركبة Bloodring Banger.

VROCKPOKEY: استدعاء سيارة سباق.

ROCKETMAN: تفعيل الطيران باستخدام حقيبة نفاثة.

STICKLIKEGLUE: تحسين مهارات القيادة والسيطرة على المركبات.

PROFESSIONALKILLER: رفع مستوى مهارات الأسلحة لأقصى حد.

NATURALTALENT: تحسين مهارة القيادة.

VKYPQCF: رفع مستوى التحمل لأقصى حد.

طريقة ادخال شفرات جاتا سان أندرياس 2025

ويمكنك ادخال شفرات جاتا سان أندرياس 2025 من خلال اتباع ما يلي:

أثناء اللعب، قم بكتابة الشفرة مباشرة من لوحة المفاتيح.

ستلاحظ فورًا تأثير الشفرة بمجرد إدخالها بالشكل الصحيح.

على أجهزة الكونسول، يمكن إدخال الشفرات باستخدام أزرار التحكم بنفس الطريقة.

ويمكنك تحميل اخر اصدار من اللعبة من خلال زيارة المتجر.