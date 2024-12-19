link خطوات تجديد البطاقة الذهبية الجزائر من بيتك والمستندات اللازمة

تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر، من أكثر المواضيع التي تُشغل بال العديد من العملاء المستخدمين لهذه البطاقات، نظير أن هذه البطاقة يتم بها إتمام عملية الشراء داخل المتاجر والمحلات الكُبرى، في سبيل التسهيل على المواطنين والعملاء داخل ولايات الجزائر، وعليه يتطلب منهم من فترة لأخرى القيام بتجديد البطاقة لضمان استمرارية عملها، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

طريقة تجديد البطاقة الذهبية الجزائر عبر هيئة البريد الرسمي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم القيام بتجديد البطاقة الذهبية في ولايات الجزائر، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

أولاً يُرجى الإنتقال إلى هيئة البريد الجزائري عبر الإنترنت.

ثم يتم تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات.

مع اختيار خدمة “تجديد البطاقة الذهبية.

بعدها يتم إدخال كافة المعلومات الخاصة بالعميل.

مع رفع الوثائق الشخصية المطلوبة من الهيئة.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها في الخانات المخصصة لذلك.

النقر في النهاية على زر “تجديد” أو تأكيد” كما تظهر أمامك.

ليصلك إشعار فيما بعد بضمان نجاح تجديد البطاقة.

ما هي شروط تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر؟

وعن الشروط الواجب انطباقها على كافة المتقدمين والراغبين بتجديد البطاقة الذهبية داخل ولايات الجزائر، وفقًا للأتي:-

يجب أن يكون العميل المتقدم لديه حساب جاري وفعال داخل الهيئة.

كذلك يجب أن يكون الحد الأدنى لحسابه نحو 10000 دينار جزائري.

يجب أن يصل عمر العميل نحو 18 عامًا وقت تجديد البطاقة الذهبية.

حاصل على الجنسية الجزائرية أو مقيم بالدولة وتقديم ما يُثبت ذلك.

سداد رسوم التجديد عبر هيئة البريد الجزائرية.

مستندات تجديد البطاقة الذهبية بالجزائر

ومن أبرز المستندات الواجب إحضارها لكي يتم تجديد البطاقة الذهبية داخل ولايات الجزائر، وفقًا لما يلي:-

إحضار شهادة بمفردات الراتب الشهري للمتقدم.

مع تقديم صورة من البطاقة الهوية السارية والصالحة.

تقديم إيصال دفع تجديد البطاقة.

تقديم شهادة الإقامة سارية للمتقدم