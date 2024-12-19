الآن awlyaa.education.dz رابط فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط الفصل الاول 2024/2025 وكيفية التسجيل

يتزايد البحث حول رابط فضاء أولياء التلاميذ بعدما تم الانتهاء من اختبارات الفصل الاول والمقرر الاعلان عن نتائجها خلال أخر الشهر الجاري بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، وقد أطلقت وزارة التربية الوطنية موقع فضاء الاولياء ليتمكن اولياء الامور من معرفة واستخراج نتائج ابنائهم بسهولة ومتابعة مستواهم الدراسي أيضا دون الاضطرار للتوجه إلى المدرسة، واليكم طريقة استخراج كشف النقاط عبر موقع فضاء اولياء التلاميذ بسهولة.

رابط فضاء أولياء التلاميذ

يمكنك زيارة رابط فضاء أولياء التلاميذ فور الاعلان عن الانتهاء من أعمال التصحيح واعداد كشوف النتائج واعتمادها من قبل السيد الوزير، من أجل أن تقوم بالحصول على كشف النقاط من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع فضاء أولياء التلاميذ.

قم بعمل تسجيل دخول إلى الموقع من خلال ادخال البيانات الخاصة بك.

قم بادخال اسم التلميذ المرغوب استخراج كشف النقاط الخاص به.

قم باختيار المرحلة الدراسية للطالب.

اختر تبويب النتائج لاختيار الفصل الدراسي الذي ينتمي إليه الطالب.

وأخيرًا يتم النقر على أيقونة تحميل كشف النقاط” بصيغة PDF حتى يمكن تحميله وطباعته أو حفظه.

كيفية التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ 2024/2025

والآن مع شرح التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ 2024/2025 بسهولة وخلال دقائق معدودة، فقط قم باتباع ما يلي:

قم باستخراج شهادة مدرسية بها الرقم التعريفي من خلال النظام المعلوماتي الخاص بالمدرسة.

قم بزيارة موقع فضاء أولياء التلاميذ.

قم بالضغط على ايقونة “تسجيل جديد” من أجل انشاء حساب على الموقع.

قم بادخال بيانات ولي الامر لاتمام التسجيل:” اسم المستخدم، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني”.

ادخل بيانات الطالب:”الرقم التعريفي المدرسي واسم الطالب وتاريخ ميلاده والمستوى التعليمي”.

قم بتأكيد التسجيل من خلال رابط التحقق الذي سيتم إرساله إلى البريد الإلكتروني.

يمكنك زيارة رابط فضاء أولياء التلاميذ والاستعلام عن نتائج ابنائك بسهولة من خلال ادخال البيانات المطلوبة فور ظهور النتيجة، حيث من المقرر أن تعلن النتائج خلال ايام من الآن في جميع الولايات، حيث قد انتهى جميع الطلاب من خوض اختبارات الفصل الدراسي الاول قبل ايام من الآن.