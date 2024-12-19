كيفية فتح حساب جديد في بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك

أطلق بنك الخرطوم خدمة جديدة تمكن العملاء من فتح حساب بنكي إلكترونيًا من خلال تطبيق “بنكك” وهذه الخدمة قد جاءت كاستجابة سريعة لتلبية احتياجات العملاء داخل وخارج السودان الآن، أصبح بإمكانك إنشاء حسابك بكل سهولة وأمان دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يختصر الوقت ويقدم تجربة تكون مريحة لجميع المستخدمين.

الخطوات اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم عبر تطبيق بنكك

للقيام بفتح حساب جديد عبر التطبيق، يجب اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة والفعالة التي تضمن لك تسجيلًا ناجحًا. الخطوات هي كما يلي:

الدخول إلى موقع بنك الخرطوم أو تحميل تطبيق “بنكك” على الهاتف المحمول

ملء استمارة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة

رفع وثائق الهوية الوطنية أو جواز السفر للتحقق من بياناتك

انتظار رسالة التأكيد التي تحتوي على رقم الحساب الخاص بك

الوثائق المطلوبة لفتح حساب بنكي عبر تطبيق بنكك

يتطلب بنك الخرطوم توفير بعض الوثائق الأساسية لإتمام عملية فتح الحساب وجميع الوثائق يجب أن تكون سارية المفعول لضمان نجاح العملية. الوثائق المطلوبة هي:

وثيقة إثبات الهوية (بطاقة شخصية أو جواز سفر)

عنوان بريد إلكتروني فعّال للتواصل واستقبال الرسائل

إيداع مبلغ ابتدائي قدره 10,000 جنيه سوداني

شروط فتح حساب عبر الإنترنت في بنك الخرطوم

وضع بنك الخرطوم شروطًا محددة لضمان فتح الحسابات بأمان ودقة. هذه الشروط تشمل:

يجب ألا يقل عمر العميل عن 18 عامًا

امتلاك بريد إلكتروني فعّال للتواصل

عدم وجود حساب سابق بنفس الاسم في بنك الخرطوم

إيداع مبلغ ابتدائي قيمته 10,000 جنيه سوداني

من المقرر ان يتم فتح حساب في بنك الخرطوم بعد تقديم الطلب، حيث يتواصل البنك مع العملاء للتأكد من صحة البيانات وفي حال نجاح العملية، سوف تصل رسالة تأكيد بفتح الحساب. أما إذا كانت المعلومات ناقصة أو غير صحيحة، فانه يتم رفض الطلب ويُطلب إعادة التقديم مجددًا.