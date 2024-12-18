“العراق” يزف خبر سار لجميع الموظفين الان.. صرف الرواتب مستمرة

أعلنت وزارة المالية الاتحادية في بيان لها اليوم الأربعاء الموافق 18 من شهر ديسمبر 2024 عن استمرار تمويل رواتب الموظفين وجميع العاملين في القطاعين المدني والعسكري بإقليم كوردستان، وفقًا للسياسات القانونية المعمول عليها بين حكومة الاتحاد وبغداد، نافية جميع الأنباء التي تم تداولها مؤخرًا بشأن تأخير إطلاق الرواتب لبضع أشهر قادمة، مشيرة إلى أن بعض صفحات التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرًا تعمد الوزارة في عدم صرف رواتب الموظفين لأربعة أشهر، مؤكدة بأن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

تمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان

وأكدت وزارة المالية الاتحادية، أنه تم تمويل رواتب الموظفين في إقليم كوردستان عن شهري تشرين الأول والثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى استمرارية تمويل وتحويل المبالغ اللازمة إلى الجهات المعنية في الإقليم، بالإضافة إلى أن التمويلات تأتي وفق التخصيصات المرصدة للإقليم بحيث تكون إسوة بموظفي الحكومة الاتحادية، ووفقًا لقرار المحكمة الاتحادية بشأن الالتزام بصرف رواتب الموظفين في المواعيد المحددة دون الإخلال بذلك.

تمويلات إقليم كوردستان بقيمة 631 مليارًا

وأوضحت الوزارة أن تم إرسال أكثر من 631 مليار دينار عراقي من أجل تمويل رواتب شهر نوفمبر الماضي، مؤكدة بأن الوزارة قامت بإيداع نحو 631 مليارًا و335 مليون دينار بحساب فرع أربيل للبنك المركزي العراقي من أجل تمويل رواتب شهر تشرين الثاني ومن يتقاضون رواتبهم في إقليم كوردستان، منوهة إلى أن سلم الرواتب يأتي كما هو معتمد مسبقًا من قبل مجلس الوزراء العراقي، لكي يتحصل عليه جميع العاملين في الإقليم.