ابني وسلح بيتك.. أسعار الاسمنت والحديد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

أسعار الاسمنت والحديد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، شهدت أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الخميس، تسليم أرض المصنع، حيث تنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح وحوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، وفقًا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية، ويضاف إلى سعر المصنع ضريبة قيمة مضافة ورسوم نقل تتراوح بين 1000 إلى 2000 جنيه على أسعار الحديد ليصل إلى المستهلك، بينما يتم إضافة ما بين 100 إلى 200 جنيه على أسعار الأسمنت ليصل إلى المستهلك.

أسعار الاسمنت والحديد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024

أما عن أسعار الاسمنت والحديد اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024، يمكنك الآن الحصول على المون والتعرف على أسعار الحديد والاسمنت بتحديث اليوم كما يلي:

أسعار الحديد

شركة عز: 39,000 جنيه للطن.

حديد بشاي: 38,800 جنيه للطن.

حديد السويس للصلب: 38,000 جنيه للطن.

شركة المصريين: 38,000 جنيه للطن.

حديد الكومي: 36,500 جنيه للطن.

حديد العشري: 36,000 جنيه للطن.

مصر ستيل: 37,000 جنيه للطن.

بيانكو: 36,000 جنيه للطن.

شركة الجارحي: 38,000 جنيه للطن.

حديد سرحان: 36,000 جنيه للطن.

الجيوشي: 39,000 جنيه للطن.

حديد المراكبي: 38,000 جنيه للطن.

حديد عطية: 37,000 جنيه للطن.

وبالنسبة للمصانع الاستثمارية، سجل سعر طن الحديد اليوم بداية من 36,000 جنيه، بينما سجل سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة بداية من 39,000 جنيه.

أسعار الاسمنت اليوم الخميس 19 ديسمبر

فبعد أن تعرفتم معنا على أسعار الحديد اليوم، ننتقل الآن إلى أسعار الاسمنت اليوم، أسعار الأسمنت المخلوط تراوحت بين 2,100 إلى 2,260 جنيهًا، بينما أسعار الأسمنت المقاوم تراوحت بين 2,850 إلى 3,300 جنيهًا، والأسمنت الأبيض تراوحت بين 4,000 إلى 4,150 جنيهًا.

أسمنت الفهد: 2,780 جنيه للطن.

أسمنت النصر: 2,800 جنيه للطن.

أسمنت المهندس: 2,900 جنيه للطن.

أسمنت العسكري: 2,700 جنيه للطن.

أسمنت المصريين: 2,800 جنيه للطن.

أسمنت السويدي: 3,300 جنيه للطن.

أسمنت السويس: 2,900 جنيه للطن.

أسمنت حلون: 2,860 جنيه للطن.

أسمنت المخصوص: 2,850 جنيه للطن.

سعر طن حديد عز اليوم

دعونا نوضح لكم سعر طن حديد عز اليوم، والذي شهد استقرارًا ملحوظًا بعد التغيرات التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة. وجاءت الأسعار كالتالي: