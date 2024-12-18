طعمها خيال.. طريقة عمل الجلاش بحشوة الكاسترد الخطيرة لأولادك

تعتبر صينية الجلاش بحشوة الكاسترد واحدة من أشهى الحلويات التي تجمع بين الطعم الرائع والمظهر الجذاب، وتمزج هذه الوصفة بين القوام الهش للجلاش والنعومة الكريمية لحشوة الكاسترد، لتقدم تجربة طهي فريدة تُرضي جميع الأذواق وتعد صينية الجلاش خيارًا مثاليًا لتقديمها في المناسبات الخاصة والاحتفالات، كما تعتبر إضافة مميزة لوجبات الشاي والقهوة وفي هذا المقال، سنستعرض كيفية تحضير هذه الحلوى اللذيذة ونكشف عن أسرار نجاحها لضمان الحصول على طعم لا يُنسى.

طريقة تحضير الجلاش بحشوة الكاسترد

تعد صينية الجلاش بحشوة الكاسترد من الحلويات السهلة والسريعة التحضير، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتقديمها في أي مناسبة وتتميز هذه الوصفة بمكوناتها البسيطة وطعمها الشهي، إليك المكونات والخطوات اللازمة لتحضيرها.

المكونات

ورق جلاش: حوالي 500 جرام

زبدة: ذائبة لدهن الورق

كوب من الحليب

كوب من السكر

كوب من نشا الذرة

4 بيضات

ملعقة صغيرة من الفانيليا

سكر بودرة للتزيين

قطع من اللوز أو الفستق المفروم للتزيين

طريقة التحضير