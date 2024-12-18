أولادك هيخطفوها.. طريقة تحضير الكريب الشهي في البيت بسهولة

يعتبر الكريب من الأطباق المحبوبة لدى الجميع، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا ويتميز هذا الطبق بنكهته الشهية وقوامه الرقيق، مما يجعله خيارًا مثاليًا لتلبية الرغبة في تناول وجبة خفيفة وسريعة وبفضل سهولة تحضيره وإمكانية حشوه بمكونات متعددة، يمكن للكريب أن يتناسب مع مختلف الأذواق، مما يزيد من شعبيته بين العائلات وفي هذا المقال، سنستعرض طريقة تحضير الكريب، بالإضافة إلى بعض الحشوات المميزة التي يمكن إضافتها لتعزيز نكهته وجعله وجبة متكاملة وممتعة.

طريقة تحضير الكريب الشهي

يعد الكريب من الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل، وهو يتميز بتنوع حشواته التي تناسب جميع الأذواق وإليك المكونات الأساسية لتحضير الكريب كما يقدم في المطاعم:

مكونات الكريب

كوبين من الدقيق المنخول

كوبين من الماء

بيضتين

ملعقتان من الخل الأبيض

ملعقتان من الزيت

ملعقتان من البيكنج باودر

ملعقة صغيرة من الملح الناعم

ملعقة صغيرة من السكر

للكريب الحلو: ملعقة صغيرة من الفانيليا

للكريب الحادق: رشة من الفلفل الأسود

خطوات تحضير الكريب

ضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي واخلطها حتى تحصل على قوام ناعم وخفيف. اترك العجينة لمدة 10 دقائق حتى ترتاح. سخن طاسة على النار، ثم ادهنها بكمية قليلة من الزيت أو السمن. استخدم مغرفة لوضع كمية من العجينة في الطاسة، ثم قم بتوزيعها بشكل دائري لضمان سماكة متساوية. اترك الكريب يطهى حتى ينضج من الجوانب، ثم اقلبه للطهي من الجهة الأخرى. كرر هذه الخطوات مع باقي العجينة.

حشوات الكريب

يمكنك حشو الكريب بأنواع متعددة من الحشوات:

حشوات حادقة:

دجاج معصج لحم معصج مع زيتون خضروات مع جبنة موتزاريلا

حشوات حلوة: