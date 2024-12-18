“بدون زيارة الفرع” انشاء حساب في بنك الخرطوم عبر الهاتف بخطوات بسيطة عبر تطبيق بنكك Bank Of Khartoum في 5 خطـوات

يعد انشاء حساب في بنك الخرطوم من الأمور المهمة للمغتربين السودانيين، حيث يتيح إنشاء الحساب الحصول على حساب مفعل دون الحاجة لزيارة البنك، ويعد بنك الخرطوم كأحد أبرز البنوك في السودان، حيث يوفر مزايا عديدة، منها تسهيل فتح الحسابات إلكترونيا لتوفير الوقت والجهد، كما يمكن للعملاء إجراء العمليات المصرفية والتحويلات البنكية عبر الإنترنت أو الهواتف المحمولة بسهولة، ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تابعوا معنا السطور القادمة.

انشاء حساب في بنك الخرطوم

شهدت السودان ظروفا صعبة دفعت بعض المواطنين إلى الهجرة، مما أدى إلى توقف التعاملات البنكية لفترة، ومع عودة الاستقرار النسبي، وقد تم استئناف هذه التعاملات وفقا لضوابط محددة تشمل ما يلي:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

وألا يقل عمره عن 18 عامًا.

تقديم موافقة ولي الأمر لمن هم دون السن المطلوب.

بالإضافة إلى ضرورة امتلاك جواز سفر أو بطاقة هوية سارية المفعول.

كما يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد سابقا من خدمات البنك.

يجب إيداع مبلغ 10,000 جنيه سوداني كحد أدنى عند فتح الحساب لأول مرة.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم

يتيح بنك الخرطوم لأي مواطن إمكانية انشاء حساب في بنك الخرطوم بسهولة عبر خطوات بسيطة ومتسلسلة من خلال الموقع الرسمي للبنك، وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، مما يغني العملاء عن الحاجة إلى زيارة الفروع بشكل مستمر،و توفر هذه الخدمة مرونة كبيرة للعملاء، حيث يمكنهم فتح الحساب وإدارته بكل يسر عبر الإنترنت، وتكون خطوات فتح الحساب كالآتي: