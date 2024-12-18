“ماتش ليفربول” مباراة ليفربول وساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية خــلال تردد قناة بين سبورت liverpool vs southampton.. لا يفــوتك صلاح اليوم

ينتظر مباراة ليفربول وساوثهامبتون الكثير من الجمهور في القارة الأوروبية حيث من المقرر أن يقابل نادي الريدز نظيره في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة كأس كارابا موسم 2024,2025، وإليكم موعد إقامة مباراة وترددات القنوات الناقلة لها في السطور التالية لهذا التقرير.

مباراة ليفربول وساوثهامبتون

من المقرر أن يتم إقامة مباراة ليفربول وساوثهامتون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة كأس كارابا في الموسم الجديد، وإليكم تفاصيل موعد إقامة المباراة والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي:

من المقرر أن يتم إقامة مباراة ليفربول ونظيره ساوثهامبتون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

ويكون توقيت المباراة في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

حيث يتم إقامة المباراة على ملعب سانت ساري.

وتقوم قناة بي إن سبورت 2 ببث المباراة، كما تم إسناد التعليق إلى المعلق المصري على محمد على.

تردد قناة بي إن سبورت 2

نظرا لأن مباراة ليفربول وساوثهامبتون تعد من المباريات المهمة قررت شبكة بي إن سبورت بث المباراة على تردد قناة بي إن سبورت 2 وذلك على التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

القناة: بي إن سبورت 2.

تردد قناة بي إن سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات 11054.

معدل استقطاب اتجاه القناة: أفقي.

أما عم معامل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة نادي ليفربول

من المتوقع أن يبدأ نادي ليفربول مباراته أمام نادي ساوثهامبتون بالتشكيل التالي: