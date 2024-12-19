سعر الحديد والأسمنت في الأسواق.. أسعار أخر الأسبوع وصلت كام

يبحث العديد من المواطنين عن أسعار مواد البناء بشكل دوري، خاصة الراغبين في إقامة عمليات البناء، حتى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، نظير عمليات النقل والمواصلات، بالإضافة إلى أن أسعار الحديد والأسمنت تشهد حالة من الإضطراب في الوقت الحالي، بسبب سعر العملة الأجنبية، وعليه سنتعرف معًا على أخر تحديث تم على سعر الحديد والأسمنت على مستوى الجمهورية، بحيث يتعرف عليه الجميع.

أسعار الحديد اليوم

وفقًا للتحديثات الأخيرة التي تمت على أسعار الحديد والأسمنت بمختلف أنواعه، فإنها نصت على النحو الأتي:-

وصل سعر الحديد من النوع الإستثماري إلى 38 ألف و40 جنيهًا، فيما تراجع بقيمة 347 جنيهًا للطن الواحد.

كذلك فإن سعر الحديد من نوع “السويس” بلغ نحو 39 ألف جنيه للطن الواحد.

أما عن سعر الحديد من النوع “المراكبي” فبلغ نحو 41 ألف جنيه.

كذلك فإن سعر الحديد من النوع “بشاي” فسجل نحو 41 ألف جنيه للطن الواحد.

بالإضافة إلى وصول سعر طن حديد جيوشي لـ 39 ألف جنيه للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم

وعن التحديث الذي يتم على سعر الأسمنت داخل المحلات والمحاجر، فجاء كما يلي:-

وصل سعر الطن من أسمنت النصر إلى 1960 جنيهًا للطن الواحد.

فيما أن سعر طن أسمنت الشركة العربية سجل نحو 2000 جنيه.

سعر الطن من النوع السويس بلغ نحو 2000 جنيه.

أما سعر الأسمنت من النوع العسكري بلغ نحو 1950 جنيهًا للطن الواحد.

أسعار الأسمنت الأبيض المحاجر الان

أما عن أسعار الأسمنت الأبيض داخل المحاجر، فجاءت كما يأتي:-