مباراة ليفربول وساوثهامبتون liverpool vs southampton اليــوم في كأس كاراباو عبلا قنوات بين سبورت.. تقدم جــامد لليفر

إلى جميع عشاق ليفربول والكرة الأوروبية، موعدكم اليوم مع مباراة ليفربول وساوثهامبتون، وذلك في إطار مباريات ربع النهائي من كأس كاراباو، ومع بداية اليوم يبحث الكثير من محبي ومشجعي الفريقين عن موعد اذاعة المباراة والقنوات الفضائية الناقة لها، من خلال هذا المقال نعرض لكم موجز عن اهم ما يدور حول المباراة، بالإضافة إلى أهم القنوات الناقلة، وذلك بالإضافة إلى تشكيلة الفريقين، تابعوا معنا الفقرات التالية.

مباراة ليفربول وساوثهامبتون

ضمن فعاليات كأس كاراباو يسعى فريق ليفربول إلى الوصول إلى اللقب وإسعاد محبيه، وذلك بعد نجاحه في الوصول إلى دور ربع النهائي انتصاره على فريق برايتون بثلاثة أهداف ونظيره هدفين في دور الـ16، من ناحية أخرى استطاع الفوز على نظيره ساوثهامبتون على ستوك سيتي بنتيجة 3 / 2، واليوم نحن في انتظار لقاء حار جدا بين الفريقين ليفربول وساوثهامبتون، وقد تذاع المباراة على اكثر من قناة فضائية

من بينها القناة السعودية، وقناة بي ان سبورت، كما يمكن للجميع متابعة المباراة اون لاين على القنوات الرياضية على اليوتيوب، ومن خلال الفقرة التالية يمكنكم التعرف على موعد المباراة، وتردد القنوات الناقلة لها .

موعد ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة

يلتقي فريق ليفربول وساوثهامبتون اليوم في مباراة للتأهل إلى الربع النهائي، وذلك اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساء مباراة مرتقبة، تعرض المباراة حصريآ على قناة بي إن سبورت الرياضية، ومن الجدير بالذكر أن عمليات البحث تتزايد لمعرفة موعد المباراة وذلك لمشاهدة النجم محمد صلاح وهو بقيادة الفريق، وذلك من قبل الكثير من الجمهور المصري، تعرض قناة bein sports المباراة حصريآ، وبعدها مباشرة الاستوديو التحليلي والذي يضم كبار المحللين ولاعبي كرة القدم السابقين، بينما نتابع معكم اخر الاخبار الخاصة بالمباراة لحظة بلحظة وتغطية مستمرة.