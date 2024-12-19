“كـشـف سـر حليـمة ” تابع مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175 على قناة الفجر الجزائرية و ATV التركية في هذا الموعد

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175 وملحمة جديدة في مواجهة الأعداء ينتظرها عدد كبير من عشاق الدراما، حيث استطاع مسلسل قيامة عثمان بجذب ملايين المشاهدين حول العالم بفضل أحداثه المثيرة التي تحمل في طياتها ملاحم تاريخية عن تأسيس الدولة العثمانية، ومع اقتراب عرض الحلقة 175، يزداد الحماس لمعرفة المزيد عن تطورات الأحداث التي تسلط الضوء على صراعات عثمان بن أرطغرل مع أعدائه وسعيه لبناء دولته، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا السطور القادمة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175

ينتظر عدد كبير من المشاهدين عودة المغول وتفاقم الصراع، في الحلقة 175 قيامة عثمان حيث تشهد السلسلة عودة قوية للمغول الذين يتحالفون مع البيزنطيين للإطاحة بعثمان، هذا التحالف يشكل تحديا كبيرا لعثمان وأتباعه، إذ يضع الدولة الناشئة في مواجهة عدوين من أقوى أعدائها.

وتتطور شخصية بوينا في هذه الحلقة، إذ تبدأ بالاقتراب من اكتشاف هويتها الحقيقية، وتتضح لها معلومات صادمة تفيد بأنها ليست من البيزنطيين كما اعتقدت، بل تنتمي إلى السلالة العثمانية، واسمها الحقيقي حليمة، هذه الحقيقة قد تغير مسار الأحداث وتشكل تهديدا لحياتها، خاصة إذا علمت صوفيا بهذا السر.

موعد مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175

يعرض مسلسل قيامة عثمان على عدة قنوات ومنصات إلكترونية، مما يتيح للجمهور من مختلف الدول متابعة حلقاته مترجمة أو مدبلجة على قناة الفجر الجزائرية و ATV التركية وفيما يلي مواعيد العرض:

قناة ATV التركية: يتم عرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء الساعة 8 مساءً بتوقيت تركيا.

قناة الفجر الجزائرية: تذاع الحلقة مترجمة يوم الخميس الساعة 10 مساءً بتوقيت السعودية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يعرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175 على القنوات التالية:

قناة أي تي في ATV التركية

تردد القناة: 10769.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ:5 /6.

معدل الترميز: 27500.

قناة الفجر الجزائرية

تردد القناة: 12034.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

طريقة ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية

لضبط تردد قناة الفجر الجزائرية ومتابعة أفضل المسلسلات التاريخية، اتبع الخطوات التالية: