“ماتش الريال” تــــابع مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال خــلال تردد قناة بي ان سبورت real madrid vs pachuca.. لا يفــوتك مبابي

ينتظر الكثير من الجمهور مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس الإنتركونتيننتال الذي يشاهده الملاين من الجمهور حول العالم، وكان الجمهور العربي يتطلع إلى أن يقدم النادي الأهلى نتائج طيبة في هذا الكاس ولكن للأسف خسر النادي الأهلى أمام نادي باتشوكا في المباراة نصف النهائي بضربات الترجيح، وإليكم أهم ما يتعلق بهذه المباراة في السطور التالية لهذا المقال.

مباراة ريال مدريد وباتشوكا

تعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا كن المباريات المهمة فهي المباراة النهائية في كأس الإنتركونتيننتال الذي يتابعه الكثبر من الجمهور في أنحاء العالم، ومن المتوقع أن تقام المباراة على النحو التالي:

من المقرر أن يتم إقامة المباراة النهائية في كأس الإنتركونتيننتال يين نادي ريال مدريد ونادي باتشوكا.

حيث من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب لوسيل في قطر حيث يتسع الملعب لأكثر من 80 ألف مشجع.

ومن المقر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية باذاعة المباراة وأيضا قناة الكأس المفتوحة.

القنوات الناقلة للمباراة

يبحث الكثير من الجمهور عن القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة ريال مدريد وباتشوكا، وذلك حيث يتمكن الجمهور مز متابعتها، وقد أعلنت قناة بي إن سبورت المدفوعة عن إذاعة المباراة، كما أعلنت قناة الكأس عن بثها أيضا، وإليكم معلومات القناة في السطور التالية:

تردد قناة بي إن سبورت القطرية

اسم القناة: بي إن سبورت القطرية.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11013.

معدل ترميز القناة: 27500.

استقطاب اتجاه القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅘.

تردد قناة الكأس