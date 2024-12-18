من هنا عبر منصة مظلتي.. الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة بالعراق 2024

تتزايد الاحتياجات الاجتماعية في العراق مع تدهور الظروف الاقتصادية، مما يستوجب اتخاذ خطوات فعالة لدعم الفئات الأكثر حاجة في هذا الإطار، أطلقت الحكومة العراقية برنامج الرعاية الاجتماعية كجزء من جهودها لتحسين مستوى المعيشة ويوفر موقع “مظلتي” الحكومي منصة سهلة الوصول للمواطنين للاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذا البرنامج ومن خلال خطوات بسيطة، يمكن للأفراد الحصول على المعلومات التي يحتاجونها، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم والرعاية للمواطنين وفي هذا المقال، نستعرض كيفية استخدام الموقع وما يقدمه من خدمات للمستفيدين.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة

يمكن للمواطنين الراغبين في معرفة أسماء المستفيدين من الوجبة الأخيرة للرعاية الاجتماعية الاطلاع على هذه المعلومات بعد الانتهاء من تدقيق الطلبات، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة مظلتي

إذا لم يكن لديك حساب، قم بإنشائه وتفعيله على الموقع.

أدخل البيانات بدقة، مثل محافظة الإقامة، الاسم الكامل، وتاريخ الميلاد.

حدد خيار الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي.

بعد ذلك، اضغط على خيار الاستعلام، وستظهر لك القوائم التي تحتوي على أسماء الأشخاص الذين تم قبولهم للحصول على الدعم.

بهذه الخطوات يمكنك بسهولة الوصول إلى الأسماء المدرجة في قوائم الكشوفات.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الرعاية الاجتماعية

عند التسجيل في قائمة الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة، يتعين تقديم مجموعة من الوثائق الضرورية، وهي: