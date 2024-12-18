استلم 100 ألـف دينار..كيف استعلم عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراق؟ وزارة المالية تجيب

تشغل زيادة رواتب المتقاعدين في العراق حيزًا كبيرًا من اهتمام المواطنين، حيث تم تنفيذ هذه الزيادة مؤخرًا، مما أثار استحسانًا واسعًا في المجتمعة وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، الذين يعدون من الفئات الأكثر حاجة للدعم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وفي هذا المقال، نستعرض أهم تفاصيل هذه الزيادة وتأثيرها على حياة المستفيدين.

كيف استعلم عن رواتب المتقاعدين في العراق

في ظل تزايد الشائعات حول رفع رواتب المتقاعدين في العراق، أكدت وزارة المالية عدم صحة هذه الأخبار وأوضحت أن الزيادة الأخيرة لم تتجاوز 100,000 دينار عراقي، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن زيادات إضافية حتى الآن للاستعلام عن تفاصيل رواتب المتقاعدين، يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية.

تسجيل الدخول باستخدام البيانات المطلوبة.

اختيار خيار “الاستعلام الإلكتروني”.

إدخال المعلومات المطلوبة في الحقول المناسبة.

تحديد الشهر الذي يرغبون في الاستعلام عنه.

إدخال كافة التفاصيل الخاصة بالمتقاعد.

الزيادة الأخيرة في رواتب المتقاعدين

أقرت الهيئة الوطنية للتقاعد في العراق زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين، حيث تم تعديل الحد الأدنى لأجر التقاعد ليصبح حوالي 500,000 دينار عراقي وشملت الزيادة الجديدة النقاط التالية:

المتقاعدون الذين يتقاضون 500,000 دينار: زادت رواتبهم إلى 600,000 دينار. المتقاعدون الذين يحصلون على 550,000 دينار: ارتفعت رواتبهم إلى 650,000 دينار. المتقاعدون الذين يتقاضون 600,000 دينار: زادت رواتبهم إلى 700,000 دينار. المتقاعدون الذين يحصلون على 700,000 دينار: زادت رواتبهم إلى 800,000 دينار.

تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى معيشة المتقاعدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها البلد.