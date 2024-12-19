كيف افتح حساب بنك امدرمان الوطني إلكترونيا في 5 خطوات بالمستندات والشروط المطلوبة 2025 دون زيارة أحد فروع المنتشرة في كل مكان، ولا سيما وأن البنك واحد من أهم البنوك السودانية التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية، ويقدم العديد من التسهيلات، في إطار حرص السودان على مواكبة التطورات في التعاملات المصرفية.

كيف افتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025

لعمل حساب بنكي في بنك امدرمان الوطني ينبغي عليكم إتباع الخطوات التالية:

القيام بالذهاب الي الموقع الالكتروني الرسمي الخاص ببنك امدرمان الوطني.

بعد الدخول علي الرابط البنكي يتم الدخول علي الصفحة الرئيسية للبنك تظهر امامك كلمة التسجيل في حساب البنك لتقوم بعملية التسجيل والدخول عن طريق البريد الإلكترونية الخاص بك.

بعدها سوف يتم الدخول علي المنصة الرئيسية للبنك.

تظهر أمامك استمارة يلزم عليك ملأ كافة البيانات والمعلومات المطلوبة منك والتأكد من صحة البيانات.

يتم بعدها رفع كافة الاوراق والمستندات المطلوبة منك.

ثم ارسال الطلب والتأكد من انه تم ارساله.

المستندات المطلوبة لفتح حساب في بنك امدرمان الوطني

استمارة فتح حساب.

بطاقة وطنية سارية وسليمه.

جواز سفر للمقيمين خارج السودان.

شهادة لمفردات المرتب الخاص بالمتقدم لفتح حساب بنكي وجميع التجار ايضا.

فروع بنك امدرمان الوطني

فرع حلفا الجديدة رقم الفرع 237.

فرع بورتسودان رقم الفرع 211.

فرع شندي رقم الفرع 237.

فرع القضارف رقم الفرع 212.

فرع كسلا رقم الفرع 229.

فرع الابيض رقم الفرع 214.

فرع مدني رقم الفرع 217.

فرع سنار رقم الفرع 215.

فرع كوستي رقم الفرع 218.

فرع الدمازين رقم الفرع 216.

فرع ربك رقم الفرع 222.

فرع نيالا رقم الفرع 213.

فرع عطبرة رقم الفرع 224.

فرع السوق العربي رقم الفرع 234.

فرع المهندسين امدرمان رقم الفرع 233.

فرع المنطقة الصناعية الخرطوم رقم الفرع 236.

فرع الخرطوم رقم الفرع 202.

فرع السوق المحلي رقم الفرع 207.

فرع امدرمان رقم الفرع 210.

فرع سوق ليبيا رقم الفرع 209.

وسائل الاتصال ببنك امدرمان الوطني

يمكنكم الإتصال ببنك امدرمان الوطني عن طريق الرقم الموحد لكافة فروع البنك من أجل تقديم الشكاوي والاقتراحات والاستفسارات يومياً على الرقم التالي (183770400).

شروط فتح حساب في بنك ام درمان

اعد بنك ام درمان عدة شروط لقبول فتح حساب بنكي للمواطنين، وتعد أهم هذه الشروط التالي:

يشترط أن لا يقل سن المتقدم عن 18 عام.

بيان بالراتب الشهري للمتقدم.

سريان بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

سريان جواز السفر إذا كان المتقدم اجنبي.

الجدير بالذكر أن بنك ام درمان يمنح المواطنين مزايا متعددة أهمها سرعة الاستفادة بالخدمات المصرفية وسرعة الحصول على حساب بنكي دون زيارة احد فروع البنك.