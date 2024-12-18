متــابعة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 175 Kurulus: Osman خــلال تردد قناة atv التركية.. قلق كبيــر بعد ظهور تيمور نويان

تردد قناة atv التركية هي واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في تركيا، تأسست في عام 1993 وتتميز بتقديم محتوى متنوع يجمع بين المسلسلات الدرامية والبرامج الترفيهية والأخبار، اشتهرت القناة بعرضها لمسلسلات تركية ذات شهرة عالمية، مثل “قيامة عثمان” و”زهرة الثالوث”، مما جعلها تحظى بجماهيرية كبيرة داخل تركيا وخارجها.

المؤسس عثمان الموسم السادس 175

مسلسل “المؤسس عثمان” هو دراما تاريخية تركية تسرد قصة عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية، وتستعرض التحديات التي واجهها في سبيل تأسيس دولته، في الموسم السادس الحلقة 175، التي عُرضت يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، شهدت الأحداث تصاعد درامي مع ظهور تيمور نويان سفير قائد المغول، الذي يواجه عثمان بسيفه، مما يشير إلى مواجهة جديدة بين الطرفين

تردد قناة اي تي في ATV التركية

تبث تردد قناة اي تي في ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات بتردد 10796، استقطاب أفقي (H)، معدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 5/6 بجودة HD. أما على القمر الصناعي تركسات، فيمكن استقبال القناة بتردد 11628، استقطاب عمودي (V)، معدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح خطأ 3/4 بجودة HD

طربقة استقبال تردد قناة atv

لتثبيت قناة ATV التركية ل مشاهدة قيامة ثمان الحلقة 175 على جهاز الاستقبال الريسيفر، اتبع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات اضغط على زر “القائمة” (Menu) في جهاز التحكم الخاص بالريسيفر. من الخيارات، انتقل إلى”إعدادات القنوات أو “تركي”، ثم اختر “بحث يدوي”. أدخل بيانات التردد التردد: 10796 (لنايل سات) أو 11628 (لتركسات). الاستقطاب أفقي (H) لنايل سات، وعمودي (V) لتركسات. معدل الترميز 27500. اضغط على “بحث” أو “Scan” وانتظر حتى يتم العثور على القناة. بعد انتهاء البحث، ستظهر القناة في قائمة القنوات لديك، قم بحفظها.

أبطال مسلسل قيامة عثمان

شارك في مسلسل “قيامة أرطغرل” نخبة من الممثلين الذين أبدعوا في تجسيد شخصيات العمل التاريخي، ما جعله يحظى بشعبية واسعة في تركيا والعالم العربي. من أبرز هؤلاء الممثلين ما يلي: