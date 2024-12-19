Link فتح حساب بنك الخرطوم 2025 والشروط المطلوبة

زادت عمليات البحث حول فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين، فيما أن ذلك جاء بعد توجيها البنك مؤخرًا بشأن التسهيل في إجراء عملية فتح الحسابات البنكية والاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك عند فتح الحساب، بالإضافة إلى أن ذلك يكون وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة، التي نكشفها لكم في السطور التالية.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم

هناك بعض الخطوات لكي يتم فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالذهاب إلى موقع بنك الخرطوم عبر الإنترنت.

ثم يتم تحديد اللغة سواء العربية أو الإنجليزية.

بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

بعدها يتم ملء استمارة طلب الالتحاق بالبنك.

تحديد نوع الحساب سواء جاري أو توفير.

قم برفع المستندات المطلوبة.

أن يتم التأكد من صحة المعلومات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر على أيقونة “موافق” أو “إرسال الطلب”.

ما هي شروط القيام بفتح حساب بنك الخرطوم؟

هناك بعض الشروط لكي يتم فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين، بالإضافة إلى أن البنك يوفر العديد من الخدمات المصرفية أمام جميع العملاء الجدد المتقدمين داخل دولة السودان، كما يلي:-

يجب أن يصل عمر المتقدم لـ 18 عامًا.

يحق للمقيم أو المغترب فتح حساب بنكي.

يجب ألا الحد الأدنى للمتقدم عن 10000 جنيه.

يجب أن يتوافر بريد إلكتروني ساري وفعال لتلقي الإشعارات.

الموافقة على جميع المعايير والضوابط المفروضة من قبل البنك.

وثائق فتح حساب بنك الخرطوم في السودان

ومن أبرز الوثائق المطلوبة لفتح حساب بنك الخرطوم، وفقًا للأتي:-

إحضار جواز سفر أو هوية وطنية سارية.

كذلك تقديم عقد إيجار أو بيع لمحل السكن الحالي.

مع تقديم شهادة حديثة بمفرادت المرتب الخاصة بالعميل المتقدم سواء كان وافد أو مواطن.

تقديم بريد إلكتروني ساري لتلقي الإشعارات.

متى يتم فتح حساب بنك الخرطوم في السودان

وعند الإنتهاء من تقديم طلب لفتح حساب في بنك الخرطوم، تقوم إدارة البنك بالتواصل مع العملاء للتأكد من صحة بياناتهم مرة أخرى، فيما تصلهم فيما بعد رسالة تحتوي على نجاح عملية فتح الحساب والبدء في استخدامه، أما في حالة إذا وجد معلومات غير صحيحة أو ناقصة يتم رفض الحساب وإعادة التقديم من جديد.