هتتصدم من السعر.. سعر الحديد في مصر اليوم الاربعاء 18-12-2024

تعد أسعار الحديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على قطاعات البناء والتشييد في مصر حيث تشهد الأسواق المحلية متابعة يومية لتغيراتها يعتمد سعر الحديد على العديد من العوامل مثل أسعار المواد الخام عالميا وحالة العرض والطلب في السوق المحلي ومع استمرار تنفيذ مشروعات البنية التحتية والإسكان، يظل الحديد سلعة استراتيجية تدعم عجلة التنمية في هذا التقرير نستعرض أحدث تطورات أسعار الحديد في مصر بتاريخ 18 ديسمبر 2024.

سعر الحديد في مصر اليوم

شهدت أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 استقرار نسبيا مقارنة بالأيام السابقة وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري حوالي 38,040 جنيها مسجلا انخفاضا قدره 347 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس. أما سعر حديد عز فقد سجل نحو 40,009 جنيهات متراجعا بقيمة 318 جنيها.

فيما يلي قائمة بأسعار الحديد لدى بعض الشركات المحلية:

حديد المراكبي 41,000 جنيه للطن.

حديد بشاي 41,000 جنيه للطن.

حديد السويس 39,000 جنيه للطن.

حديد الجيوشي 39,000 جنيه للطن.

حديد العشري 37,500 جنيه للطن.

يذكر أن أسعار الحديد تتأثر بعوامل متعددة منها أسعار المواد الخام عالميا تكاليف الإنتاج المحلية وحالة العرض والطلب في السوق.

ما هو اسباب ارتفاع اسعار الحديد في مصر

ارتفاع أسعار الحديد في مصر يعود إلى عدة أسباب رئيسية منها: