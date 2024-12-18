ريال مدريد ضد باتشوكا.. الموعد والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

ساعات قليلة وتنطلق المواجهة المرتقبة بين نادي ريال مدريد الإسباني ونادي باتشوكا المكسيكي في نهائي كأس الانتركونتيننتال، حيث تأهل نادي باتشوكا إلى المباراة النهائية عقب تخطي النادي الأهلي المصري بركلات الترجيح في مباراة نصف النهائي، وفي هذا الصدد سوف نوضح لكم في النقاط التالية موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي كأس الانتركونتيننتال

من المقرر أن تنطلق المواجهة المرتقبة بين نادي باتشوكا المكسيكي ونادي ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس الانتركونتيننتال اليوم الأربعاء 18 ديسمبر في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهره الساعة 8:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن أن تقام المواجهة على ملعب لوسيل المونديالي الذي يتسع إلى 80,000 متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباتشوكا

من المقرر أن تقوم مجموعة قنوات بي ان سبورتس بنقل المواجهة المرتقبة بين نادي ريال مدريد الإسباني ونادي باتشوكا المكسيكي في نهائي كاس الانتركونتيننتال عبر قناة بي ان سبورت المفتوحه بالإضافة إلى أن مجموعة قنوات الكأس القطرية أعلنت أيضاً نقل المباراة مجاناً وسوف توضح النقاط التالية تردد القنوات المفتوحه الناقلة للمواجهة المرتقبة:

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحه:

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11013.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/5.

تردد قناة الكأس القطرية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11919.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع لمواجهة باتشوكا

من المتوقع أن يدفع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالتشكيل التالي: