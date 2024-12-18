“100.000 زيادة هـذا الشهر!! وزارة المالية عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق شهر يناير.. اعــرف حقيقة ذلك + طريقة الاستعلام عن الراتب

في الآونة الأخيرة، انتشرت أخبار تفيد باقرار وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين في العراق بنسبة تصل إلى 20% بدءا من يناير 2025، مما أثار موجة من التساؤلات بين المتقاعدين والمواطنين حول مدى صحة هذه المعلومات، وفي هذا السياق، سارعت وزارة المالية العراقية إلى إصدار بيان لتوضيح الوضع، حيث أكدت أن أي تعديل على الرواتب يتم وفقا لدراسة دقيقة تراعي الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

وزارة المالية زيادة رواتب المتقاعدين

في ظل انتشار أخبار تفيد ب زيادة رواتب المتقاعدين بنسبة تصل إلى 20%، نفت وزارة المالية العراقية صحة هذه المعلومات، مؤكدة أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، وأوضحت الوزارة أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية حتى الآن بشأن زيادة رواتب التقاعد في العام المقبل، كما أشارت إلى أنه قد تم مسبقا زيادة الرواتب بمقدار يصل إلى 100,000 دينار عراقي خلال الأشهر الماضية، وأن أي تغييرات جديدة ستعلن رسميا عبر القنوات الرسمية المعتمدة للوزارة، لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى المواطنين.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

أشارت الوزارة إلى أن تفاصيل هذه الزيادة ما زالت قيد الدراسة ولم يتخذ قرار نهائي بعد، وللاستعلام عن رواتب المتقاعدين والتحديثات المرتبطة بها، يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي لهيئة التقاعد الوطنية أو التواصل مع الجهات المختصة، كما أكدت الوزارة أهمية استيفاء الشروط المطلوبة للحصول على أي زيادات محتملة، والتي تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للمتقاعدين، وتكون خطوات الاستعلام عن الراتب كالآتي: