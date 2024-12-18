طقس العراق .. تحذيرات عاجلة من هيئة الأنواء بتساقط أمطار رعدية وحسم تعطيل الدوام الرسمي غدا بمختلف الهيئات والمدارس

أصدرت هيئة الأنواء بالعراق تحذيرات عاجلة بشأن حالة الطقس وأكدت على حدوث تذبذب في درجات الحرارة فضلاً عن احتمالية تساقط أمطار رعدية، وقد تداولت أخبار كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تؤكد على تعطيل الدوام الرسمي بمختلف الهيئات الحكومية والمدارس غدا الخميس حرصاً على سلامة الجميع، وفيما يلي التفاصيل.

طقس العراق اليوم

أفادت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر 2024، بتوقعاتها لحالة الطقس في العراق خلال الأيام القادمة، وأشارت التوقعات إلى أن الأجواء ستكون غائمة جزئيًا إلى غائمة كليًا، مع احتمالية هطول أمطار رعدية في بعض المناطق، إلى جانب تذبذب في درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع.

حالة الطقس للأيام القادمة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها لحالة الطقس في العراق خلال الأيام المقبلة، متوقعة تساقط أمطار متفرقة مع تصاعد للغبار في بعض المناطق بداية الأسبوع المقبل وجاءت التوقعات كما يلي:

الخميس: سيكون الطقس في المناطق الوسطى والجنوبية صحوًا مع ظهور بعض الغيوم.

الجمعة: من المتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائم مع هطول أمطار متفرقة، قد تكون رعدية أحيانًا. كما سترتفع درجات الحرارة قليلاً في جميع مناطق البلاد.

السبت: المناطق الوسطى والشمالية ستشهد طقسًا غائمًا جزئيًا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار خفيفة في الشمال، تكون رعدية أحيانًا. أما المنطقة الجنوبية، فستكون الأجواء صافية مع ظهور بعض الغيوم، مع فرصة لتصاعد الغبار. درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا طفيفًا في جميع أنحاء البلاد.

الأحد: الطقس في المنطقة الشمالية سيكون غائمًا جزئيًا، بينما ستظل الأجواء صافية مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية. سترتفع درجات الحرارة قليلًا في الشمال، بينما تبقى مستقرة في المناطق الأخرى.

حقيقة تعطيل الدوام غدا بالعراق

نفت الأمانة العامة ما هو متداول من أخبار عن تعطيل الدوام الرسمي غدا الخميس الموافق 19 ديسمبر 2024، وأكدت على أن ما هو متداول شائعات وغدا سيكون يوم دوام بمختلف المدارس والجهات الحكومية.