مفاجآت غير متوقعة في الحلقة 175 .. موعد مسلسل المؤسس عثمان وتردد القنوات الناقلة

يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أبرز الإنتاجات الدرامية التركية التي حققت شهرة واسعة في العالم العربي، يروي العمل قصة تأسيس الدولة العثمانية بأسلوب درامي شيق، مما جعله يحظى بمكانة خاصة بين المشاهدين منذ بداية عرضه في نوفمبر 2019، بفضل حبكته المميزة وأداء ممثليه الرائع، استمر المسلسل في تحقيق نجاح كبير على مدار خمسة مواسم، ويواصل جذب ملايين المتابعين في جزئه السادس الحالي، ومن خلال فقرات المقال سنتعرف على موعد عرض الحلقة 175 وتردد القنوات الناقلة.

موعد عرض الحلقة 175 من مسلسل المؤسس عثمان

ينتظر عشاق المسلسل الحلقة 175 بفارغ الصبر، إذ تتزايد الإثارة مع تصاعد الأحداث في كل حلقة. ومن المقرر عرضها في:

الأربعاء، 18 ديسمبر 2024، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا على قناة ATV التركية.

الخميس، 19 ديسمبر 2024، مدبلجة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية.

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

يُعرض المسلسل عبر مجموعة من المنصات والقنوات التي تقدم خيارات متنوعة للمشاهدين، سواء باللغة التركية أو العربية:

قناة ATV التركية وهي القناة الأساسية التي تذيع الحلقات باللغة التركية.

قناة الفجر الجزائرية وتُعرض الحلقات مدبلجة إلى اللغة العربية لجمهور الوطن العربي.

موقع قصة عشق يقدم الحلقات مترجمة إلى اللغة العربية بعد اذاعتها على القناة التركية.

كيفية استقبال قناة الفجر الجزائرية على النايل سات

إذا كنت ترغب في متابعة الحلقات مدبلجة إلى العربية، يمكنك ضبط قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات باستخدام البيانات التالية:

التردد: 12034

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

خطوات إضافة القناة

يمكن إضافة قناة الفجر الجزائرية بسهولة لجهاز الاستقبال الخاص بك من خلال اتباع ما يلي: