لينك فعال.. كيفية التسجيل في باك حر 2024-2025 بالمغرب وشروط التسجيل

التسجيل في الباك حر بالمغرب 2024-2025 يعد فرصة مميزة للراغبين في استكمال تعليمهم والحصول على شهادة البكالوريا بمرونة ودون قيود النظام الدراسي التقليدي يمنح هذا الخيار الطلاب الحرية في اختيار المواد وتنظيم وقت المراجعة بما يتناسب مع احتياجاتهم مع اقتراب موعد التسجيل تبرز أهمية التعرف على الخطوات الدقيقة والشروط المطلوبة لتحقيق حلم الحصول على هذه الشهادة في هذا المقال سوف نوضح لكم التفاصيل المهمة لعملية التسجيل بنجاح.

خطوات التسجيل في باك حر 2024-2025 بالمغرب

قم بالدخول إلى المنصة الرسمية لوزارة التربية الوطنية المغربية وإنشاء حساب جديد باستخدام بياناتك الشخصية.

أدخل معلوماتك بدقة، مثل الاسم الكامل، رقم البطاقة الوطنية، الأكاديمية الجهوية واختيار الشعبة التي ترغب في اجتياز الباكالوريا فيها.

قم برفع الوثائق المطلوبة مثل نسخة من البطاقة الوطنية، شهادة الإعفاء من الدراسة النظامية إن وجدت وصورتك الشخصية.

تحقق من صحة المعلومات المدخلة واضغط على زر تأكيد التسجيل للحصول على وصل التسجيل.

احتفظ بوصل التسجيل لمتابعة حالتك على المنصة أو للاستفسار في الأكاديمية الجهوية التابعة لها ملفك.

شروط التسجيل في باك حر المغرب