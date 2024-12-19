“الامتحــانـات ع الأبــواب“ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024/2025

منال عادل تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
“الامتحــانـات ع الأبــواب“ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2024/2025
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي وهذا ما يبحث عنه جميع الطلاب في مختلف المحافظات ويجب العلم أن مواعيد الامتحانات تختلف من محافظة لأخرى وذلك لأنه يتم وضع جدول الاختبارات من قبل المديريات التعليمية، مرحلة الشهادة الإعدادية من المراحل التعليمية الهامة والتي حازت على اهتمام كبير من قبل الجهات التعليمية حيث أنها تحدد التخصص الثانوي الذي سوف يلتحق به، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بالإعلان عن بدء موعد امتحانات نصف العام والتي سوف تبدأ من يوم الثامن عشر من يناير في جميع المحافظات وسوف تنتهي يوم 23 من يناير، ولكن يجب العلم أن جدول الامتحانات يختلف من محافظة لأخرى ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جدول الامتحانات محافظة القاهرة والجيزة في خلال الأيام القليلة القادمة.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية

تم الإعلان بشكل رسمي عن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية والذي سوف يكون على النحو التالي:

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي
جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي
  • امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء والتربية الرياضية وذلك يوم السبت الموافق 18 من يناير.
  • امتحان مادة الهندسة الدراسات الاجتماعية وذلك يوم الإثنين الموافق 20 من يناير.
  • امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 من يناير.
  • امتحان مادة العلوم والتربية الفنية وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 يناير.
  • امتحان مادة الجبر والإحصاء والحاسب الآلى وذلك يوم الخميس الموافق 23 من يناير.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة قنا

  • يوم السبت الموافق 18 من يناير امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء وامتحانات المستوى الرفيع في مدارس اللغات.
  • يوم الإثنين الموافق 20 من مارس امتحان مادة الجبر والإحصاء ومادة الدراسات الاجتماعية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 21 من يناير امتحان مادة العلوم والتربية الإسلامية.
  • يوم الأربعاء الموافق 22 من يناير امتحان مادة الهندسة والتربية الفنية.
  • يوم الخميس الموافق 23 من يناير امتحان الحاسب الآلي واللغة الأجنبية الثانية.

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