“آخـر تحـديـث“ بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء وسعر كرتونة البيض اليوم للمستهلك

أطلقت بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء حيث يبحث جميع ربات المنازل عن أسعار الدواجن بشكل مستمر وبالتحديد بعد أن انتشار عدد من الأخبار التي توضح انخفاض سعر الفراخ بشكل ملحوظ، ويجب العلم أن الدواجن من اللحوم البيضاء التي تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات المفيدة للجسم والتي لا غنى عنها وتقوم جميع الطبقات المختلفة بشرائها، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال مقالنا تقرير عن أسعار الدواجن اليوم.

بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء

أعلنت بورصة الدواجن عن سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء وهو 71 جنيه داخل البورصة بينما سعر كيلو الفراخ البيضاء في المحلات التجارية هو 85 جنيه، سعر كيلو الفراخ الساسو داخل بورصة الدواجن هو 81 جنيه والسعر داخل المحلات التجارية هو 94 جنيه.

سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء

بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي داخل البورصة هو 125 جنيه والسعر داخل المحلات التجارية هو 135 جنيه، سعر كيلو الفراخ الامهات اليوم داخل البورصة هو 64 جنيه والسعر داخل المحلات التجارية هو 78 جنيه، يتراوح سعر كيلو البانيه اليوم الأربعاء ما بين 195 جنيه و 200 جنيه وذلك باختلاف المناطق والأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأحمر جملة اليوم هو 148 جنيه بينما السعر للمستهلك هو 158 جنيه، وسعر كرتونة البيض الأبيض جملة هو 147 جنيه والسعر للمستهلك هو 157 جنيه، سعر كرتونة البيض البلدي جملة هو 150 جنيه والسعر للمستهلك هو 160 جنيه.

سعر البط اليوم الأربعاء

سعر البط المسكوفي اليوم هو 48 جنيه، بينما سعر البط البيور اليوم هو 35 جنيه وسعر البط البغال هو 58 جنيه بينما سعر البط الفرنساوي اليوم هو 32 جنيه.

اسعار الكتاكيت اليوم

سعر الكتكوت الابيض هو 34 جنيه وسعر الكتكوت الفيومي هو 14 جنيه بينما سعر الكتكوا الساسو هو 22 جنيه وسعر الكتكوت الجميزي هو 22 جنيه وسعر الكتكوت البلدي هجين هو 9 جنيه وسعر الكتكوت الرومي الأسود هو 60 جنيه.